Niente da fare. Per quanto buone le intenzioni di Mojang possano essere, i giocatori di Minecraft continuano a non vedere di buon occhio l’introduzione della moderazione e degli strumenti di segnalazione di chat nei server privati. Ne avevamo già parlato negli ultimi giorni, con tanto di risposta decisamente al veleno di uno degli sviluppatori del gioco, che aveva quasi mandato a quel paese gli utenti rei di aver espresso il loro parere negativo su Reddit e ora è montata una protesta, volta a giocarsi tutto il possibile per poter far cambiare idea a Mojang.

Dove poteva avvenire la ribellione? Beh ovviamente non su strada, ma su Internet. Ed è così che i social network diventano ancora una sorta di megafono per la voce del popolo, dove nelle ultime ore è stato lanciato l’hashtag SaveMinecraft, ovvero Salvate Minecraft. Il problema è capire esattamente da cosa bisogna salvare il gioco di casa Mojang.

La protesta riguarda appunto i server privati. Secojndo alcuni si tratterebe di una violazione della privacy, secondo altri il rischio è che qualcuno decida di segnalare interi gruppi di giocatori per far chiudere quello spazio di gioco. Entrambe le ipotesi ci sembrano un po’ troppo drastiche e catastrofiche, ma sì, con molta probabilità forse l’intera situazione è leggermente sfuggita al controllo. E mentre continuano le proteste, Mojang resta silente, forse in attesa di elaborare un comunicato corretto per non attirare ulteriori critiche e scatenare nuove polemiche.

La community, da sola, probabilmente non salverà Minecraft. Come già ribadito da Mojang, determinate scelte e determinati contenuti sono presenti all’interno del gioco per restarci e la moderazione delle chat è uno di quei tanto, odiati contenuti. Sicuramente il processo di transizione poteva essere annunciato in maniera molto meno brutale, ma Mojang ora non può tornare sui suoi passi e può solo lavorare per far “rientrare” questa crisi.