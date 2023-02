Dopo aver ottenuto il grande successo planetario grazie a PUBG, Krafton, la compagnia sud-coreana, si è espansa a dismisura realizzando tutta una serie di nuovi progetti ed inglobando diversi studi di sviluppo. The Callisto Protocol è solo un esempio di come l’holding asiatica ha intenzione di espandersi nell’industria videoludica, e proprio in queste ore è stato annunciato che la compagnia ha aperto un nuovo studio tripla A.

Lo studio in questione avrà base in Canada ed è stato chiamato Krafton Montréal Studio. Oltre a sede e nome, sono state ufficializzate già una manciata di altre informazioni molto interessanti, le quali ci permettono già di capire ambizioni e a che genere di progetto lavorerà il team. Lo studio è capitanato da Patrik Méthé, ex game director di Ubisoft Montréal. Méthé è una figura nota nel settore per aver diretto Far Cry 3, 4, 5 e New Dawn, oltre a Rainbow Six Extraction.

Oltre a questo, Krafton ha voluto affermare che lo studio sta cercando di assumere altre 150 figure professionali nei prossimi tre anni. Lo studio canadese attualmente è in cerca di posizioni chiave tra cui animatori, programmatori e un capo che si occupi della gestione delle risorse umane. Ma arriviamo alla cosa più interessante, dato che è già stato dichiarato che il team lavorerà ad un videogioco basato sui romanzi fantasy coreani The Bird that Drinks Tears, scritti da Yeong-do Lee.

“Siamo entusiasti di aver aperto il nostro primo studio AAA canadese a Montréal, una delle città più importanti al mondo per lo sviluppo di videogiochi. Krafton Montréal Studio sarà il nostro terzo studio in Nord America e abbiamo trovato in Patrik un grande leader con una vasta esperienza nel portare i franchise a nuovi livelli”, queste sono state le parole di Changhan Kim, CEO di Krafton.

