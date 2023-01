Dopo un lungo periodo dove Sony ha supportato in maniera egregia PS4, sembra che la vecchia console sia oramai sul viale del tramonto, come è naturale che sia. A dimostrarlo è un video, pubblicato nel corso della giornata di ieri sul canale ufficiale di PlayStation, che dimostra quanti pochi giochi siano oramai in arrivo sull’ammiraglia del colosso nipponico.

Il video, intitolato “Upcoming Games in 2023 | PS5 & PS4 Games”, ci mostra una panoramica dei prossimi titoli in arrivo su entrambe le piattaforme, siano esse esclusive che di terze parti. C’è solo un piccolo dettaglio: la maggior parte dei giochi mostrati sono in arrivano solamente su next gen. Tra questi, ovviamente, Final Fantasy 16, il DLC di Horizon Forbidden West, il remake di Dead Space e Marvel’s Spider-Man 2. Tutti prodotti che troveranno la loro sistemazione naturale su PS5 e non su una console che sembra oramai essere arrivata alla fine.

Si tratta di un ritiro più che meritato per la vecchia console. PS4 è oramai pronta ad andare in pensione e diciamo più che meritata. La console è stata infatti in grado di ospitare quasi tutte le esclusive PlayStation (a eccezione di qualche prodotto selezionato, come per esempio Ratchet & Clank, Returnal e Demon’s Souls). Giochi del calibro di God of War Ragnarok, per esempio oppure Gran Turismo 7.

Quale sarà il canto del cigno della console non possiamo ancora saperlo. Al momento i giochi previsti su PS4 sono davvero pochi e tra questi spiccano Resident Evil 4 (ovviamente in versione remake), Assassin’s Creed Mirage e Street Fighter 6. Con molta probabilità sarà proprio il gioco di Ubisoft a chiudere il ciclo vincente della console Sony, anche se ovviamente non possiamo escludere eventuali sorprese da parte di PlayStation e di altri sviluppatori. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

