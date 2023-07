A quanto pare dobbiamo prepararci a dire addio a Xbox Live Gold. Secondo un leak abbastanza affidabile, a partire dal primo settembre, il noto abbonamento che ha cambiato il gioco online su console subirà una trasformazione epocale, diventando “Xbox Game Pass Core”. Una notizia senz’altro positiva (se fosse confermata), poiché il Gold è oggettivamente diventato un po’ poco interessante negli ultimi anni.

Game Pass Core

L’idea è di creare un’unica sottoscrizione per giocare online con in più la possibilità di avere 25 giochi da sfruttare stile Game Pass, mantenendo inalterato il prezzo originale (59,99 dollari all’anno). Il passaggio dovrebbe essere automatico per gli abbonati Live Gold esistenti.

Per quanto riguarda invece i titoli, non abbiamo ancora una lista completa (ma in caso di annuncio la vedremo sicuramente), ma a quanto sembra i giochi verranno cambiati ogni mese. Oltre a questo, abbiamo anche una lista parziale dei videogiochi presenti:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Chiaramente Microsoft smetterà di regalare le esperienze Games with Gold (i giochi già scaricati rimarranno nella libreria), ma visto anche l’abbassamento di qualità degli ultimi anni, non è poi una notizia così brutta. L’idea di chiudere il Gold per favorire il Game Pass è un’ottima idea, poiché permettere ci giustificare meglio il servizio e magari spingere qualcuno ad abbonarsi a un tier superiore. Siamo ancora contrari al fatto che di rendere l’online a pagamento su console, ormai nel 2023 ci aspettavamo che Microsoft decidesse di rimuoverlo, ma è probabile che gli introiti siano troppo alti per poter prendere una decisione così complessa.

Che cosa è Xbox Live Gold? Xbox Live Gold è un servizio di abbonamento a pagamento di Xbox che offre ai giocatori numerosi vantaggi e funzionalità. È stato lanciato originariamente nel 2002 come un servizio online per Xbox e successivamente si è evoluto per supportare le console successive, come Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S. Xbox Live Gold è diventato un pilastro fondamentale dell’esperienza di gioco su Xbox, fornendo ai giocatori l’accesso al multiplayer online, offerte esclusive, sconti su giochi e contenuti aggiuntivi, e giochi gratuiti mensili. Una delle caratteristiche principali di Xbox Live Gold è la possibilità di giocare online con altri giocatori in tutto il mondo. Gli abbonati possono unirsi a sessioni di gioco multiplayer, sia competitive che cooperative, con amici o sconosciuti Inoltre, gli abbonati a Xbox Live Gold possono approfittare di offerte mirate, come sconti sui giochi digitali e contenuti aggiuntivi, rendendo l’acquisto di nuovi titoli più conveniente. Ogni mese, gli abbonati ricevevano anche giochi gratuiti selezionati, noti come “Games with Gold”. Questi titoli sono disponibili per il download gratuito durante il periodo in cui erano offerti e, una volta riscattati, rimangono nel possesso dell’utente anche dopo la fine dell’offerta.

Voi che cosa ne pensate di questo passo in avanti? Non appena avremo l’annuncio ufficiale non esiteremo a condividervelo.