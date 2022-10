Il lancio della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2, avvenuto stanotte in early accesso per tutti coloro che avevano prenotato la versione digitale del gioco ha letteralmente conquistato i social. Non tanto per le missioni o per la qualità di scrittura ma per la grafica. Sì, avete capito bene: nel mentre alcuni sviluppatori si stanno scagliando contro Xbox Series S, accusata di tenere a freno le produzioni, Infinity Ward ha lasciato tutti a bocca aperta per la spaventosa qualità degli ambienti di gioco.

Le prime immagini sono circolate online nella mattinata di oggi, diffuse tramite Twitter. Bollate quasi subito come un fake, è bastato poco per proclamarle in realtà (come è giusto che sia) veritiere. E le testimonianze sono diventate ancora più incredibili nel momento in cui su YouTube è comparso la missione ambientata ad Amsterdam: pur essendo “solo” in 1080p, il gioco rasenta davvero il fotorealismo, con le dovute sbavature del caso.

I soli screenshot non bastano ovviamente e così, come potete vedere poco più in basso, la vera potenza di Call of Duty: Modern Warfare 2 emerge soprattutto dai gameplay. Certo, siamo ancora ben lontani da quel fotorealismo che sognavamo in epoca PS3 e Xbox 360, ma il grosso del lavoro è semplicemente incredibile, soprattutto sapendo che determinato screenshot e video sono tratti dalle versioni console, che sono sempre le meno performanti a livello grafico.

Chiaramente Call of Duty: Modern Warfare 2 non è un open world ed è sicuramente difficile riuscire a immaginare un gioco come GTA o Fallout ottenere la stessa, identica grafica (anche se alcune mod aiutano sicuramente, almeno su PC) ma è comunque un risultato decisamente sorprendente, che ci dimostra come la next gen sia davvero dietro l’angolo. Ora bisogno solo aspettare un po’ e finalmente tutti gli sviluppatori potranno davvero lavorare a qualcosa di incredibile, almeno sotto l’aspetto estetico.