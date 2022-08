Nel corso della giornata odierna, EA Sports ha annunciato le prime licenze ufficiali che saranno inserite in FIFA 23. Il nuovo simulatore di calcio (che sarà anche l’ultimo dopo il termine della partnership con la governance del calcio) debutterà il 30 settembre 2022 e i giocatori potranno aspettarsi una serie di nuove e vecchie partnership tra squadre, calciatori e ovviamente i campionati ufficiali.

Partiamo dal territorio italiano: dopo diversi anni di assenza, la Juventus tornerà in FIFA 23. L’annuncio è stato diramato con un comunicato stampa. La squadra del capoluogo torinese sarà presente nel gioco con stemmi e divise ufficiali, oltre che l’Allianz Stadium, stadio dove si disputano le partite casalinghe del team. Oltre alla squadra, Claudio Marchisio (ex giocatore della squadra) sarà inserito come Eroe di FIFA Ultimate Team, mentre Dušan Vlahović ricoprirà il ruolo di ambasciatore del gioco.

Altre squadre con licenza ufficiale includono Celtic F.C., Rangers F.C. e Mamelodi Sundowns F.C., oltre a un’estensione della partnership con il Tottenham Hotspur F.C. “EA SPORTS continuerà inoltre a sponsorizzare gli arbitri nella Premier League, nella Emirates FA Cup e in tutta la English Football League grazie alla partnership con la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), mentre sponsorizzerà per la prima volta gli arbitri nella Barclays Women’s Super League, nella Barclays Women’s Championship, nella FA Women’s Continental Tyres League Cup e nella Vitality Women’s FA Cup”, si legge nel comunicato stampa.

Per quanto riguarda i campionati, EA Sports ha confermato che FIFA 23 includerà anche LaLiga, in un accordo definito rivoluzionario, che comprenderà i dritti di denominazione per tutte le competizioni de LaLiga, oltre che un rebrand completo de LaLiga in collaborazione con EA SPORTS e tutte le nuove integrazioni nel gioco, i punti salienti della trasmissione e gli impegni congiunti per sostenere le iniziative di base. “Con l’aggiunta della Serie BKT e i rinnovi con Major League Soccer, Liga Profesional de Fútbol de Argentina e Saudi Pro League, EA SPORTS continua a rappresentare i fan a livello globale, permettendo loro di giocare con i campionati, i club e i giocatori che più li appassionano”.

Il simulatore calcistico di Electronic Arts sarà anche l’unico a offrire ai fan la riproduzione fedele di tantissimi stadi, tra cui La Bombonera del Boca Juniors, l’Europa-Park Stadion dell’SC Freiburg, il Banc of California Stadium del LA FC, l’Allianz Stadium della Juventus, lo stadio El Sadar del CA Osasuna, lo Zorilla Stadium del Real Valladolid CF, il Philips Sport Vereniging Eindhoven e il Manchester City Women’s Academy Stadium.

Chiaramente le novità non finiscono qui: nel corso delle prossime settimane, EA Sports svelerà ulteriori partnership strette proprio per FIFA 23, che probabilmente proseguiranno anche con il lancio di EA Sports FC, il gioco che sostituirà la simulazione calcistica attuale.