Spesso diciamo che i videogiochi sono adatti a tutti e mai come oggi questa definizione è incalzante. Un nuovo documento stampa ufficiale della Marina statunitense, infatti, ha un titolo che lascia a dir poco sbigottiti: “I leoni marini della Marina amano i videogiochi“. No, non sono impazziti, né sono stati hackerati da qualche simpaticone.

In particolare, il documento è incentrato su un leone marino chiamato Spike che, a quanto pare, è “il videogiocatore più abile nella stazione galleggiante della baia di San Diego”. Spike, infatti, ama mangiare, sonnecchiare… e giocare a un videogioco sviluppato dagli scienziati della Marina con l’obiettivo di addestrare i mammiferi marini.

CREDITI - US NAVY

I cetacei come leoni marini e delfini vengono addestrati al fine di utilizzare i loro sensi acuti e la loro capacità di apprendimento per identificare oggetti sommersi nel mare e recuperarli. Per raggiungere tali obiettivi la Marina sta cercando di testare le loro capacità di gioco, fornendo loro attrezzature di gioco come joystick e pannelli di controllo per interagire con gli schermi dei computer.

Questo addestramento ha una duplice finalità: oltre a migliorare le capacità dei cetacei nella ricerca e nel recupero di oggetti subacquei, la Marina vuole anche determinare se i delfini e i leoni marini sono in grado di apprendere e adattarsi a nuovi compiti complessi, come quelli che implicano l’interazione con la tecnologia.

L’addestramento di questi animali ha, ovviamente, suscitato alcune preoccupazioni tra i gruppi per la protezione degli animali, che ritengono che l’addestramento dei cetacei per compiti umani possa essere dannoso per la loro salute mentale e fisica. Nonostante ciò, la Marina ha dichiarato che i loro programmi di addestramento si basano su standard rigorosi di benessere animale e che i loro animali addestrati godono di una salute mentale e fisica ottimale.

L’addestramento dei delfini e dei leoni marini per giocare ai videogiochi è solo l’ultimo sviluppo nell’uso di animali nella ricerca e nelle operazioni militari. L’addestramento di delfini risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando venivano utilizzati per individuare mine e nemici nel mare. Oggi, invece, vengono impiegati in una varietà di compiti, tra cui la ricerca di esplosivi e la protezione delle navi.

Cosa ne pensate di questo curioso programma?