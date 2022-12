Non c’è alcun dubbio che Super Smash Bros, ai suoi tempi, sia riuscito a creare un nuovo filone per il genere dei picchiaduro. Negli ultimi anni i brawler sono diventati sempre più numerosi, con sempre più progetti che hanno abbracciato questo stile di picchiaduro. Forse non tutti sapranno, però, che anche la Marvel, a un certo punto, era vicina a realizzare il proprio titolo di azzuffate coi supereroi e villain più noti del proprio universo.

A darci questo “scoop” è stato Luke Muscat: sviluppatore che si era trovato a lavorare proprio a questo progetto mai rilasciato. All’interno di un suo recente video, Muscat ha ripercorso una serie di esperienze di sviluppo videoludico non finite nei migliori dei modi, e tra queste c’è anche l’aneddoto su un videogioco Marvel in stile Super Smash Bros. Inizialmente questo progetto doveva basarsi sulla classica struttura dei beat’em up a scorrimento, ma THQ disse al team di sviluppo, chiamato Halfbrick, di voler cambiare direzione al progetto trasformandolo in un picchiaduro brawler.

Un secondo contatto con THQ fece nascere un nuovo problema, il quale sottolineava come, da contratto, il team avrebbe dovuto sviluppare un beat’em up e non un brawler. Questo ha riportato Halfbrick sui primi passi, facendo buttare mesi di lavoro al team, il quale doveva ripartire in qualche modo come poteva. Tutta questa situazione non ha fatto altro che tradursi in un gioco che non stava in piedi, definito dallo stesso Muscat come “un completo disastro”.

Il risultato finale di questa storia è che non abbiamo mai potuto capire come avrebbe funzionato un Super Smash Bros con soli eroi e supercattivi dell’universo Marvel. Chissà, magari prima o poi qualcun altro riprenderà questa idea.

