La Mecca del retrogame giapponese apre online

Se siete appassionati di retrogame e avete avuto modo di viaggiare in Giappone conoscerete sicuramente Super Potato. Si tratta di una catena di videogiochi dedicati a piattaforme come Super Famicom, Famicom, SEGA Mega Drive, PlayStation e Game Boy con circa 8 punti vendita sparsi per tutto il territorio del Sol Levante. Fino ad oggi l’unico modo per potersi accaparrare qualcosa, dai titolo loose (ovvero senza scatola né istruzioni) fino alle console immacolate era quello di recarsi personalmente oppure, in caso di fortune atipiche, avere una conoscenza di una persona che viveva nei pressi dei negozi che potesse fare da tramite. Fortunatamente oggi le cose sono cambiate.

retrogame

Super Potato ha infatti deciso di aprirsi al mondo moderno. Come? Cominciando a vendere retrogame online. Si tratta di una scelta unica nella storia della catena, soprattutto considerando il posto dove ha cominciato la sua attività, ovvero eBay: la maggior parte dei giocatori (e negozi) giapponesi che trattano i videogiochi delle epoche passate vende su Yahoo Action JP, casa d’aste appartenente al colosso di Internet omonimo: la barriera linguistica è di fatto un ostacolo incredibile per tutto il resto del mondo, che però ora può considerare l’idea di portarsi a casa un pezzo di storia semplicemente visitando la Baia più famosa della rete.

Un paio di avvertenze nel caso decideste di comprare qualche retrogame dallo store. Come è naturale che sia, Super Potato vende per la maggior parte versioni giapponesi dei titoli. Ottime per collezionismo, meno per giocarsi: su console più moderne come PlayStation 1 e PlayStation 2 è infatti necessaria la console del paese di origine oppure una mod (software hardware). Discorso diverso, invece, nel caso stessimo parlando di console Nintendo come NES e SNES, visto che in quel caso è necessario un piccolo adattatore che si può trovare online a prezzi decisamente molto bassi.

Sicuramente l’apertura di Super Potato è un’ottima notizia per tutti gli amanti di retrogame, considerando anche i grandi pezzi unici che si trovano nel negozio. Tra cui citiamo una bellissima Limited Edition di Metal Gear Solid per PlayStation 1, autografata direttamente da Hideo Kojima e Yoji Shinkawa (che tra l’altro potrebbero essere vicinissimi a Xbox per il loro prossimo titolo). Difficile trovarla altro, vero?