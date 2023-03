Dopo tanti rumor (e leak) ora è ufficiale. La Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stata annunciata. L’annuncio è arrivato nel corso delle ultime ore, durante la presentazione del nuovo gioco della serie, avvenuta proprio oggi pomeriggio alle ore 16:00 italiane.

Embark on an epic adventure across the land and skies of Hyrule with this The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom Edition of the Nintendo Switch OLED Model system, launching April 28th. pic.twitter.com/qPapiWt9vN — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 28, 2023

La console è stata progettata sfruttando gli stessi simboli presenti sulla Collector’s Edition del gioco. I colori, il verde e l’oro, sono presenti sui due Joy-Con, mentre invece il dock presenta una bellissima stampa ispirata al logo del nuovo Zelda. La console è stata presentata con un breve trailer, ma le novità non sono ovviamente finite qui, visto che Nintendo ha deciso non solo di lavorare a un nuovo modello di Nintendo Switch OLED, ma anche a due accessori complementari, che saranno disponibili al day one del gioco.

Oltre alla console, infatti, il colosso nipponico lancerà sul mercato un nuovo Pro Controller e una custodia per la console. Entrambi gli accessori sono stati ispirati al nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Potete dare uno sguardo al pad e alla custodia grazie alle foto che trovate poco più in basso.

Passiamo ora alle date di uscita: la nuova Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2023 in tutto il mondo. Al momento in cui scriviamo i pre-order non sono ancora partiti, ma vi invitiamo ovviamente a tenere d’occhio Amazon e i vostri retailer preferiti: c’è infatti un forte rischio che la console possa essere vittima dei reseller e dei bagarini. Per quanto riguarda invece il Pro Controller e la custodia, bisognerà attendere la data di uscita del gioco: entrambi gli accessori saranno infatti disponibili solamente a partire dal 12 maggio 2023, ovvero al day one del titolo.

