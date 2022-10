Microsoft e Sony continuano a lavorare per migliorare le loro console, anche lato software. Il caso di Xbox è però decisamente particolare, visto che da anni la community chiede un cambiamento alla dashboard dell’hardware di casa Microsoft. Cambiamento che sarebbe in dirittura d’arrivo da parte del colosso di Redmond, che però non sembra convincere appieno i giocatori, come si evince da diversi commenti pubblicati sui vari social network tra cui Twitter.

A lanciare una delle prime critiche ci ha pensato Jez Corden, giornalista di Windows Central, che ha pubblicato un video con un commento molto critico nei confronti di Microsoft. “La nuova dashboard di Xbox è praticamente una copia dell’app Game Pass per TV. Microsoft non ascolta i feedback? Qual è il punto di avere dei background dinamici con questo design? C’è vita oltre a Game Pass”, si legge nel cinguettio di Jez Corden.

Il tweet di Jez Corden ha raccolto ovviamente diversi commenti positivi. Il problema a livello di design sulle console Xbox è presente oramai da diversi anni. Nonostante i vari tentativi da parte di Microsoft, sembra decisamente impossibile accontentare i fan dell’hardware. Da diverso tempo, inoltre, gli utenti hanno deciso di realizzare i propri mock up della dashboard, spesso raccogliendo diversi consensi da parte degli utenti, che sembrano più apprezzare i lavori fan made rispetto a quelli ufficiali.

