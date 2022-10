Sono passate diverse settimane dall’annuncio delle nuove schede grafiche Nvidia, e si è già parlato molto dell’hardware per PC. Insieme a queste nuove GPU sono state svelate anche le date di lancio e il prezzo, ma come accade con ogni nuovo hardware grafico presentato, sono tante e variegate le discussioni che si trovano online. Tra le cose più curiose e interessanti che sono emerse ultimamente in rete c’è una foto in particolare, la quale mette in mostra le mastodontiche dimensioni della nuova RTX 4090.

Nei giorni successivi all’annuncio delle nuove schede Nvidia, si è subito parlato molto delle dimensioni di queste ultime. Già in passato molti appassionati del mondo PC hanno dovuto rivedere i propri case e le proprie configurazioni hardware per fare spazio alle nuove schede, ma sembra che con le RTX 4090 si dovrà fare uno sforzo in più. Questo perché le dimensioni della scheda sono davvero generose, e una recente foto sta lasciando a bocca aperta diversi appassionati.

La foto che sta facendo il giro del web è stata pubblicata su Twitter dal noto account ‘El Analista de Bits’ e poi subito ripostata anche da Okami Games. Come potete ben vedere anche coi vostri occhi, la nuova scheda grafica Nvidia è addirittura più grande di una console di nuova generazione Xbox Series S. Le dimensioni dei due hardware sono quasi simili in realtà, ma la RTX 4090 supera la console Xbox in lunghezza di poco.

The 4090 is bigger than an Xbox Series S. pic.twitter.com/U0AtgyZapf — Okami Games (@Okami13_) October 5, 2022

Come è già stato detto in queste settimane, oltre alle dimensioni anche il prezzo delle nuove schede Nvidia è cresciuto con la RTX 4090, che verrà venduta con un costo che parte da 1.979 €. Per quanto riguarda la data di rilascio, questa scheda grafica di nuova generazione non uscirà sul mercato prima del prossimo 12 ottobre. Non manca molto quindi, ma ci si domanda in quanti avranno lo spazio necessario per montare tale scheda fin da subito.