Western Digital entra nel mercato Xbox rilasciando due nuove schede di espansione ufficiali progettate solo per le console Xbox Series X e Xbox Series S, chiamate WD_Black C50. Le nuove schede di espansione sono disponibili con capacità di 512 GB e 1 TB. Queste schede sono caratterizzate da un design a tema Xbox, con l’aspetto e le caratteristiche del recente hardware WD_Black.

I prezzi sono sostenuti, come c’era da aspettarsi: WD_Black C50 costa 139 oppure 189 euro, rispettivamente per la versione da 512GB oppure 1TB. Non proprio economici, ma la proposta WD costa meno di quella Seagate, e tanto basta per renderla più interessante.

Le nuove schede WD_Black C50 sono state progettate specificamente per essere compatibili con lo slot di espansione delle console Xbox Series X e Xbox Series S. Secondo Western Digital, la nuova WD_Black C50 è progettata per utilizzare l’architettura Xbox Velocity.

La nuova scheda WD viene fornita con una custodia per il trasporto inclusa nella confezione, casomai aveste bisogno di spostare la vostra libreria per usarla su un’altra xBox.

Chi acquista da Western Digital riceve un abbonamento di un mese a Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta del servizio in abbonamento che dà accesso a un centinaio di titoli per PC e Console, anche in streaming. L’offerta tuttavia è riservata solo ai nuovi abbonati Game Pass, un limite che la rende meno interessante visto che una persona che comprare una scheda del genere probabilmente l’abbonamento ce l’ha già.

Pazienza, come (magra) consolazione se comprate la versione da 1TB WD vi regala una maglietta promozionale.