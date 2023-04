Negli ultimi anni si è parlato molto di un possibile successore di Nintendo Switch. Ad oggi però si è trattato solamente di voci di corridoio poco chiare, le quali hanno permesso agli appassionati di speculare moltissimo su un possibile Switch 2. Ora, dopo tante parole al vento, è stata la stessa compagnia nipponica a svelare un primo importante dettaglio sulla propria console di nuova generazione, e il tutto è apparso all’interno di un documento ufficiale.

Questo nuovo importante dettaglio è stato scovato in rete grazie alla comparsa di un documento firmato NERD: Nintendo Europe Research & Development. La divisione europea di ricerca e sviluppo con sede a Parigi, ha pubblicato di recente un annuncio di lavoro che mette in evidenza una serie di lavori relativi a Switch e al suo potenziale successore. Nel dettaglio, l’annuncio di lavoro propone una posizione per un “Game Technologies R&D Engineer/Scientist, il quale si occuperà di emulazione software, machine learning, IA, ottimizzazione e sicurezza per Nintendo Switch e altre piattaforme Nintendo”.

Il dettaglio interessante, oltre alla citazione ufficiale di una nuova console Nintendo, è come il documento menzioni apertamente la necessità di sviluppare contenuti multipiattaforma. Questo potrebbe indicare che la console di nuova generazione di Nintendo supporterà la retrocompatibilità per i giochi Switch. Il foglio firmato NERD menziona “lo sviluppo cross-platform, con il candidato che dovrà trovare soluzioni da attuare sul ‘attuale e la prossima generazione di console Nintendo”.

Il tutto lascia pochi dubbi, Nintendo sembra essere davvero già al lavoro su quella che sarà la console che andrà a sostituire Switch in futuro. A parte questo, ad oggi non sappiamo altro su questo nuovo e tanto chiacchierato pezzo di hardware, ma è chiaro come in casa Nintendo stia cominciando a muoversi qualcosa di sempre più concreto.

