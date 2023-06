Le attuali console stanno andando, ma non è mai troppo tardi per pensare al prossimo passo. Anzi, secondo Microsoft vedremo la PlayStation 5 e la nuova Xbox già nel 2028, circa 8 anni dopo il loro arrivo sul mercato.

L’informazione emerge dai molti documenti presi in esame dalla FTC (Federal Trade Commission), l’autorità antitrust che sta prendendo in esame l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Al momento la transazione è stata bloccata, e il motivo è che secondo gli osservatori Microsoft acquisterebbe troppa forza su Sony, andando a creare una situazione di concorrenza sleale. Uno dei punti più critici riguarda l’esclusività dei giochi più famosi, e in particolare si è parlato molto di Call of Duty, che è forse è il più famoso tra i titoli Activision.

Microsoft sostiene che Sony non subirà nessun possibile contraccolpo, ma l’azienda giapponese, insieme ad alcuni giudici, teme invece che l’effetto si farà sentire. L’esclusività di giochi come Indiana Jones, The Elder Scroll VI o Starfield, in effetti, sembra sostenere i timori espressi da Sony.

“Oggi Sony ha dimostrato di sapere da sempre che manterremo la nostra promessa di mantenere i giochi sulla sua piattaforma e ha chiarito che il suo lavoro di lobby contro l’accordo è solo per proteggere la sua posizione dominante nel mercato”, ha dichiarato ieri un portavoce di Microsoft, riferendosi ad alcuni documenti di Sony.

Al momento Microsoft ha ottenuto il benestare di molte autorità in tutto il mondo, compresi l’Unione Europea e l’antitrust giapponese. Le autorità di UK e USA invece sembra determinate a ostacolare l’operazione, e non è affatto chiaro come andrà a finire.

Si può tuttavia supporre che nel 2028, se davvero vedremo le nuove console in quell’anno, questa vicenda sarà solo un ricordo. Speriamo.