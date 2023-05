Che Nintendo stia lavorando a una nuova console è un po’ il segreto di Pulcinella e visto comunque il successo di Nintendo Switch, è plausibile che l’azienda di Kyoto punti a una nuova versione dell’ultima macchina da gioco. Ciò significa una piattaforma più potente ma con le stesse caratteristiche: joy-con, possibilità di collegarla alla TV e… uno schermo nuovo di zecca.

Sharp, famosa azienda giapponese di TV e quant’altro, ha dichiarato, attraverso le parole dell’amministratore delegato, Robert Yu, di essere pronta a consegnare dei pannelli LCD per una “nuova console da gioco”. Fino a qualche anno fa sarebbe stata al 100% la nuova Nintendo Switch, ma visto che siamo in un momento storico dove stanno venendo rilasciate diversi dispositivi di gaming mobile (Steam Deck, ROG Ally, G Cloud…), non ce la sentiamo di confermarlo al 100%.

A ogni modo, Wu, ha spiegato che la prima produzione di questi pannelli si concluderà a marzo 2024 che facendo rapidamente due calcoli rientrerebbe tranquillamenti nel periodo tanto vociferato del lancio della nuova console.

Nintendo sta vivendo un periodo davvero d’oro: Switch continua a vendere milioni di pezzi e il lancio del nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sembra stia andando benissimo, non per altro noi lo abbiamo premiato con un sonoro 10, testimonianza del lavoro incredibile svolto dall’azienda giapponese.

Nonostante tutto, però, una nuova console è assolutamente necessaria considerando gli enormi step evolutivi e tecnologici compiuti in questi anni. Non ci aspettiamo chiaramente performance sul livello di Xbox Series X o PS5, ma almeno qualcosa che si avvicini a PS4 PRO e Xbox One X. Staremo a vedere, nel frattempo vi terremo costantemente aggiornati.