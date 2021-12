La più grande ispirazione di Usain Bolt? Mario Kart

I grandi campioni dello sport hanno riti diversi tra i loro. Quello di Usain Bolt, però, più che un rito è stata una vera e propria fonte di ispirazione. Parliamo della serie Mario Kart, storico franchise della casa di Kyoto che oramai da tantissimi anni compare sulle console del colosso nipponico. In una intervista alla BBC, infatti, Bolt ha dichiarato che è stata la serie creata da Nintendo ad averlo ispirato a diventare un campione olimpico.

Oltre ad essere un grande corridore, forse il migliore di tutti i tempi, Bolt è anche un grande appassionato di videogiochi. “L’idea di migliorare e diventare il migliore è una delle cose più emozionanti nel mondo dei videogiochi. Mi aiuta a rimanere affamato di vittorie e conquiste. Voglio sempre vincere”, ha dichiarato Bolt. A questo punto Powell ha chiesto se tutte le ore che il corridore ha passato su Mario Kart l’avessero aiutato a raggiungere i suoi grandi risultati. Risposta, ovviamente, affermativa.

Non c’è dubbio che Bolt abbia ragione su questo: i videogiochi come Mario Kart sono molto competitivi e in grado chiaramente di essere perfetti per coloro che vogliono sempre essere i migliori in qualcosa. C’è solo un piccolo problema: il corridore, molto spesso, saltava anche gli allenamenti per continuare a giocare. Non proprio un ottimo esempio, ma considerando quello che ha vinto in carriera diciamo che possiamo anche perdonarlo.

Usain Bolt si è oramai ritirato da diverso tempo dalle scene. Ora immaginiamo che l’atleta, oltre a mantenersi in forma, sia oramai praticamente dedito ai videogiochi in tutto e per tutto. E chissà se un giorno tornerà a dare calci al pallone, come ha già fatto in passato dopo aver chiuso con l’atletica. O magari studierà e diventerà uno sviluppatore di un FPS arena. Le ipotesi sono tutte in ballo, d’altronde.