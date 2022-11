Grazie alla realtà virtuale, sarà possibile assistere a un concerto di The Notorious B.I.G. No, non stiamo scherzando: a produrre questa sorta di concerto ci penserà Meta, parent company di Facebook che possiede diversi prodotti dedicati ai social network, inclusi ovviamente i visori per la VR acquisiti da Oculus nel 2014.

Il giorno fissato è il 16 dicembre 2022, quando in Horizon Worlds (il metaverso di Meta) una riproduzione decisamente realistica di The Notorius B.I.G. si esibirà davanti a una ricreazione della Brooklyn degli anni ’90. Ci saranno anche una serie di ospiti come Seas Diddy Combs, che tanto di retrospettiva sulla musica del rapper statunitense. Una vera e propria celebrazione del musicista, morto ad appena 25 anni, durante la rivalità tra le comunità hip-hop della West ed East Coast, costata la vita anche a un altro, importante rapper statunitense, ovvero Tupac Shakur.

Non è la prima volta che un defunto rapper viene “resuscitato” dalla tecnologia. nel 2012, infatti, Dr. Dre decise di utilizzare proprio un ologramma di Tupac per una speciale esibizione dal vivo. L’arrivo della realtà virtuale potrebbe però spalancare le porte a progetti di questo genere, che sembrano nati come tributi verso un’artista, ma in realtà la sensazione è che il tutto sia fatto a scopo di lucro. D’altronde organizzare un concerto dal vivo richiede uno sforzo enorme e possiamo solo immaginare quanti biglietti virtuali venderebbe una speciale esibizione di Michael Jackson all’interno di un metaverso, soprattutto nel momento in cui la VR raggiungerà ancora più persone.

Meta announces hyperrealistic VR concert with the Notorious B.I.G. pic.twitter.com/MbxzFSE8rx — HotNewHipHop (@HotNewHipHop) November 16, 2022

Al momento lo show di The Notorious B.I.G. non dovrebbe essere a pagamento, ma in futuro (come abbiamo anticipato poco sopra) il tutto potrebbe cambiare radicalmente. Per tutti coloro che fossero mossi dalla curiosità di vedere comunque il “concerto” ma non dispongono di un Meta Quest 2, l’evento sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista, che potete raggiungere visitando semplicemente questo indirizzo.