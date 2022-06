Dopo aver comunicato l’arrivo sulle console Xbox e su PC via Steam durante lo showcase di Xbox e Bethesda della Summer Game Fest 2022, SEGA e Atlus ha annunciato l’arrivo della serie di Persona su Nintendo Switch. Un annuncio dunque che permette a tutte le piattaforme disponibili sul mercato di ricevere tutti i giochi principali della serie, facendo così decadere l’esclusività storica di PlayStation.

Si comincia, ovviamente, da Persona 5 Royal. Il gioco sarà disponibile il 21 ottobre 2022, lo stesso giorno in cui debutterà anche per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Al momento i dettagli in merito scarseggiano, ma è molto probabile che sarà disponibile a prezzo pieno, essendo a conti fatti una nuova versione, che ha debuttato appena due anni fa esclusivamente per PlayStation 4. Chiaramente il gioco sarà interamente localizzato in italiano, almeno a livello di sottotitoli, rendendolo così un porting vero e proprio.

Ovviamente l’ultimo capitolo della serie non sarà l’unico ad arrivare sulla console ibrida della casa nipponica. Esattamente come avverrà su PC e console Xbox, tutta la saga di Persona sarà disponibile successivamente. In arrivo ci sono infatti anche il terzo e il quarto capitolo. All’annuncio è seguito un breve trailer, che potete trovare poco più in basso, che mostra anche alcune scene di gioco del quinto episodio tratte proprio da Nintendo Switch. Presenti anche delle brevissime scene di gameplay degli altri capitoli, ma occorrerà attendere prima di poter dare uno sguardo a qualcosa di più corposo.

Per ora ovviamente è tutto. Al momento Atlus e SEGA non hanno ancora comunicato le date di uscita degli altri giochi, ma arriveranno sicuramente in contemporanea con le altre versioni. Non ci resta dunque che attendere ulteriori notizie in merito, dunque continuante a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi .