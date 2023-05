The Witcher si riconferma essere la gallina dalle uova d’oro per CD Projekt RED. La serie con protagonista Geralt di Rivia è arrivata a totalizzare ben 75 milioni di copie vendute. Di queste fanno parte, chiaramente, i primi tre episodi della serie.

The School of the Wolf is growing! Over 50 million people joined Geralt of Rivia on his Path of finding Ciri and defeating the Wild Hunt!

Thank you for your enormous support over the years! ❤️ pic.twitter.com/lhMHmgF34z

— The Witcher (@witchergame) May 29, 2023