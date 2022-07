Nel corso di uno degli ultimi State of Play, Square Enix aveva ufficialmente svelato Valkyrie Elysium, ultimo capitolo della famosa serie nipponica. Sviluppato da Soleil, il gioco ha finalmente ottenuto una data di uscita. Release date decisamente vicina per le console Sony (PS4 e PS5) e un po’ più distante, invece, per PC.

Come annunciato da Square Enix con un nuovo trailer, pubblicato nel corso delle ultime ore, Valkyrie Elysium arriverà su PS4 e PS5 il 29 settembre 2022. Su PC bisognerà invece aspettare un po’ di più. Il gioco sbarcherà su Steam, infatti, l’11 novembre 2022, poco meno di un paio di mesi di ritardo. Non è ovviamente importante: una data può slittare per diversi motivi rispetto ad altri formati. Quello che è più importante è l’arrivo della serie su PC, territorio mai esplorato da Square Enix, in quanto ha sempre fatto accasare il franchise sulle console di Playstation e Nintendo, con una breve parentesi su mobile.

Iniziata nel 1999, la serie di Valkyrie è forse la miglior rappresentazione del lavoro e dello sviluppo nipponico. nel corso di questi 23 anni, il franchise è sbarcato ovunque, cambiando anche sviluppatore. Tri-Ace ha lavorato ai primi capitoli, che hanno debuttato su PlayStation e PlayStation Portable, mentre Dokidoki Grooveworks si è occupata dello sviluppo di Anatomia, destinato solo ad Android e iOS. Elysium è l’ultimo capitolo e arriva a distanza di 13 anni dalla versione per Nintendo DS e ben 15 a distanza dell’ultima versione per una console domestica, ovvero PS2.

L’arrivo di Valkyrie Elysium su PC non è solamente la caduta di un muro che sembrava impossibile da demolire, ma anche la primissima volta che un gioco della serie riceve una release a livello globale. Il gioco sarà infatti disponibile in tutto il mondo nelle due date scelte, a differenza invece dei precedenti capitoli, che arrivavano in Europa e Nord America dopo un anno dall’uscita in Giappone.