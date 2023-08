Durante la Gamescom sono stati diffusi nuovi dettagli per quanto concerne la serie tv di Fallout, adattamento del popolare videogioco Bethesda. Per quanto per alcune cose il prodotto tende a ispirarsi ai titoli più recenti del franchise, la serie avrà una location e una storia tutta sua.

L’adattamento, distribuito da Prime Video, arriverà nel 2024 e sarà ambientata a Los Angeles (o per lo meno, quello che ne rimane). Il protagonista dovrebbe provenire dal Vault 33 e sono stati confermati già Ghoul, Confraternità d’Acciaio ed… esplosioni nucleari.

Durante la fiera è stato anche mostrato un piccolo teaser in anteprima e stando a quanto si è detto la qualità sembra essere decisamente elevata. In realtà il trailer è possibile trovarlo online (lo trovate poco sopra) ma ovviamente è in bassa risoluzione, ma è comunque utile per farsi un’idea. Possibile che venga rimosso in fretta, quindi affrettatevi a vederlo.

Vista l’ambientazione di Los Angeles ci chiediamo se non sia possibile vedere anche un’altra location molto amata, New Vegas. Lo scopriremo certamente nel 2024.