The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha riscosso un enorme apprezzamento nel 2023 e, come evidenziato nella nostra esaustiva recensione, si tratta di un titolo davvero imprescindibile per tutti coloro che possiedono una Nintendo Switch. Abbiamo assegnato al gioco un meritatissimo 10, definendolo tra i migliori degli ultimi anni. Se siete tra coloro che si sono innamorati della nuova avventura di Link sarete felici di sapere che su Amazon è nuovamente disponibile la splendida collector’s edition del gioco!

Questo articolo era esaurito da mesi ed è diventato praticamente introvabile, quindi le scorte si esauriranno sicuramente molto rapidamente. Se non avete avuto l’opportunità di ottenerla inizialmente, questa è la vostra occasione, e vi consigliamo di coglierla al volo.

La collector’s edition è disponibile al prezzo di 174,99€, che, pur essendo superiore al prezzo originale di listino, rimane comunque un prezzo accessibile rispetto alle cifre superiori ai 300,00€ proposte da altri rivenditori online. Inoltre, essendo disponibile su Amazon avrete la certezza di star acquistando un prodotto originale e certificato.

La collector’s edition, inoltre, oltre a essere un oggetto da collezione di alto valore, offre al suo interno una serie di gadget davvero interessanti. Anche se manca una statuetta o elementi simili, presenta comunque una serie di aggiunte notevoli, tra cui:

Il gioco completo

Un box esclusivo dedicato

Un set di quattro spillette

Una custodia SteelBook

Un poster di metallo ICONART

Un artbook

L’occasione è, dunque, davvero imperdibile, e il nostro suggerimento è decisamente quello di affrettarvi, visto che non ci è dato sapere la quantità delle copie disponibili, ma difficilmente dureranno più di una manciata di minuti. Inoltre, potreste valutare di affiancare la collector’s edition a uno dei tantissimi prodotti a tema gaming attualmente in sconto su Amazon grazie alla Gaming Week di cui vi abbiamo ampiamente parlato negli ultimi giorni.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

