Il Black Friday 2022 si è concluso con la fine di venerdì 25 novembre ma, come saprete, con la giornata di oggi, lunedì 28, c’è ancora spazio per qualche offerta grazie agli sconti del Cyber Monday, giorno tradizionalmente riservato agli sconti sui prodotti tecnologici ma che, negli ultimi anni, è diventato una sorta di “coda” alle ben più attese offerte del Black Friday.

Le offerte, insomma, sono presenti un po’ dovunque, ma giacché si parla di tecnologia e di prodotti “tech”, pensavamo non voleste perdervi questa ottima offerta messa in piedi da Gamestop, e relativa una Collector’s Edition che, non solo è tornata disponibile nel suo post day one, ma è addirittura venduta ad un prezzo scontato e, per questo, imperdibile!

All’interno delle sue offerte del Black Friday 2022, infatti, Gamestop sta proponendo in queste ore la Collector’s Edition, in edizione PlayStation 5, del divertente Gotham Knights, titolo basato su 4 dei più popolari membri della “Bat-Family”, ed arrivato sul mercato con un’edizione da collezione davvero molto bella, al cui centro c’è una statua raffigurante tutti e 4 i protagonisti, che farà certamente la gioia di qualsiasi appassionato del mondo del Cavaliere Oscuro!

Il prezzo è ottimo, specie considerando che si parla non solo di un prodotto limitato, ma di un gioco che ha debuttato da pochissimo sul mercato, e che Gamestop propone oggi con uno sconto di circa 50 euro, passando così dagli originali 299,98€, a 249,97€ il che, considerando tutto, suona decisamente bene, specie per i collezionisti!

Bellissima ed imponente, questa ottima Collector’s Edition non include, tuttavia, la sola statua del gioco, ma anche diversi altri gadget, oltre che il gioco Gotham Knights in edizione PS5 che, per altro, è qui incluso nella sua versione “Deluxe Edition” che include anche un esclusivo DLC. Oltre a ciò, troverete all’interno della scatola un certificato di autenticità, che attesta la limitatezza del prodotto, una mappa di Gotham City, un mediabook da 16 pagine e alcune spillette, in quello che è un pacchetto di tutto rispetto, specie considerando la grandezza e la bellezza della statua!

Ambientato in una Gotham City privata da Batman, morto in circostanze misteriose, Gotham Knights ci metterà nei panni di 4 tra i più noti e celebri sidekick del Cavaliere Oscuro, ovvero Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, ognuno con un carattere, ma soprattutto uno stile ed un approccio diverso alla giustizia, uniti nella lotta eterna contro la criminalità della città, in quello che è un titolo che eredita molte delle meccaniche della serie Batman Arkham, unendo ad esse un’impronta fortemente orientata al gioco in multigiocatore.

Un titolo perfetto da giocare con un partner, caratterizzato da un ottimo comparto narrativo e da una splendida immersione nel mondo di gioco che, per quando non in continuità con la succitata serie Batman Arkham (non è un sequel, né un prequel, ma un gioco a sé), vi offrirà un’esperienza molto simile a quella sperimentata già nei panni del Cavaliere Oscuro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Gamestop dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto.

