State pensando di acquistare una Nintendo Switch, magari per giocare al nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e desideraste un modello in edizione speciale? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da eBay sulla Nintendo Switch OLED dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto, scontata di ben 160,00€!

La speciale Nintendo Switch OLED, infatti, è protagonista di un doppio sconto: oltre a essere in offerta a 375,90€, inserendo il coupon “MAGGIO23EDAYS” nel carrello prima del pagamento otterrete un’ulteriore riduzione del 15%. Alla fine arriverete a pagare la console solamente 319,51€ invece di 479,90€, rendendola, dunque, un’occasione davvero imperdibile.

La Nintendo Switch OLED rappresenta il modello più recente della console, che si differenzia da quello standard, come intuibile dal nome, per la presenza di un nuovo e luminosissimo schermo OLED da 7″. Potrete godere, quindi, di una risoluzione decisamente migliore, ammirando i vostri titoli preferiti in modo nitido e con colori accesi.

Nonostante ciò, la console è compatibile con l’intera libreria di giochi di Nintendo Switch, giacché potrete godere di tutti i titoli usciti negli ultimi anni. Ovviamente, il punto di partenza perfetto è proprio Pokémon Scarlatto o Violetto, che troverete in base alla vostra scelta all’interno della confezione; l’ultima iterazione dell’iconica saga vi farà immergere nella regione di Paldea, ricca di nuovi e simpaticissimi mostriciattoli, ma anche di tutte le generazioni passate.

Oltre a includere una copia del gioco, questa edizione speciale di Nintendo Switch OLED è interamente a tema Pokémon Scarlatto e Violetto: ogni angolo della console, dai Joy-Con alla parte posteriore, è ricoperta da disegni in stile murales che richiamano all’opera. Nella docking station, invece, sono ritratti i due leggendari, Koraidon e Miraidon, ovviamente con i loro rispettivi colori.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata alla Nintendo Switch OLED in versione Pokémon Scarlatto e Violetto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

NB: Vi ricordiamo di utilizzare il coupon MAGGIO23EDAYS per ottenere lo sconto del 15% sul prodotto.

