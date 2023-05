ASUS ROG Ally è uno dei dispositivi portatili più interessanti del momento e siamo ancora intenti a scoprire tutte le capacità che questa potentissima, ma compatta, macchina è in grado di offrire: un paio di giorni fa il canale Youtube ETA PRIME ha pubblicato un video in cui ci mostra la ROG Ally in versione Extreme dotata però di un sistema operativo chiamato ChimeraOS, un sistema open source su base Linux che è in grado di simulare il sistema operativo di Steam Deck, il principale concorrente di ROG Ally.

Grazie a ChimeraOS, ROG Ally si trasforma sostanzialmente in uno Steam Deck e questo permette di giocare gran parte della propria libreria di Steam sul dispositivo di ASUS. Nel video ETA Prime spiega che ChimeraOS offre tutta una serie di funzioni presenti su SteamOS 3 e questo fa sì che la compatibilità sia molto alta.

Credit: Tom's Hardware

Nel video si può infatti vedere come il sistema operativo si carichi al primo colpo senza problemi, offrendo una buonissima risposta agli input e permettendo di accedere alla libreria di Steam senza problemi particolari; gli unici intoppi riscontrati sono relativi alla compatibilità audio – problema aggirato utilizzando uno speaker esterno tramite il classico jack da 3.5mm – e il WiFi che ogni tanto perdeva segnale, entrambi aspetti che probabilmente verranno migliorati con aggiornamenti futuri. Infine, i consumi di ROG Ally aumentano in modo considerevole quando lo si utilizza in questo modo, e per ridurli almeno parzialmente bisogna modificare le impostazioni grafiche.

Durante i test su ROG Ally con ChimeraOS sono stati provati giochi come Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn e Doom Eternal a risoluzione 1080p, e altri titoli come Left 4 Dead 2 e Cyberpunk 2077 hanno permesso invece di testare il refresh rate a 120Hz, anche grazie al fatto che il display di Ally è compatibile con la tecnologia AMD FreeSync.

A conti fatti, ChimeraOS sul ROG Ally lo trasforma in una sorta di Steam Deck ancora più capace e potente, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che il sistema sia stabile e senza bug. Intanto godetevi il video: