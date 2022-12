Per la prima volta in assoluto, Microsoft e Xbox hanno deciso di saltare uno degli eventi più importanti dell’anno a livello videoludico. Parliamo, ovviamente, dei The Game Awards 2022. Il colosso di Redmond ha un 2023 tutto sommato ricco di giochi ed esclusive, come per esempio Starfield, RedFall e Forza Motorsport, senza dimenticarsi poi degli accordi con le terze parti, come per esempio quella con Atomic Heart e STALKER 2 per il debutto su Game Pass o come esclusiva temporale. L’assenza del publisher si è fatta sicuramente sentire, ma cosa significa per davvero?

Tra Xbox e Activision, a rimetterci siamo noi

La verità ovviamente non la sapremo mai, ma è molto probabile che in Microsoft abbiano deciso di non puntare sui The Game Awards 2022 anche per mandare un messaggio alle varie antitrust di tutto il mondo. Già nelle ultime settimane, secondo alcuni insider, si era palesata l’idea che Xbox potesse non essere presente all’evento, per evitare che gli enti regolatori potessero assumere una posizione più dura nei confronti di Redmond. Difficilmente Microsoft non ha in serbo almeno un paio di date di uscita, ma agli occhi di chi deve valutare l’acquisizione (che negli USA finirà in tribunale) probabilmente fa meno rumore un annuncio singolo rispetto alla presenza massiccia in un evento seguito in tutto il mondo. A rimetterci in questa situazione siamo sicuramente noi giocatori, che non abbiamo avuto nessun tipo di update sui tanti first party attualmente in sviluppo e che dovrebbero arrivare (salvo rinvii) il prossimo anno.

PlayStation è la vera vincitrice dei The Game Awards 2022

Al di là dei premi, ad approfittare dell’assenza di Xbox ci ha pensato PlayStation, che si è presa un palco non indifferente. Non sappiamo se Jim Ryan e soci sapessero dell’assenza di Microsoft, ma per non lasciarsi sfuggire l’opportunità, il colosso nipponico ha presentato due suoi giochi in arrivo su PC, ovvero Returnal (ufficializzato dopo mesi di rumor) e ha svelato anche la release date di The Last of Us Parte 1 per Steam ed Epic Games. A questo vanno aggiunti ovviamente gli award conquistati da God of War, la data di uscita di Final Fantasy 16 e l’arrivo di alcune demo come quella di Forspoken. Insomma, un vero successo su tutta la linea, possibile soprattutto vista l’assenza dei giochi first party destinati a Xbox Series S e Series X.