Se siete incuriositi dal nuovissimo e splendido nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda, ma non avete ancora avuto la possibilità di mettere le mani su Tears of the Kingdom in quanto sprovvisti di Nintendo Switch, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, perché su eBay è disponibile a prezzo scontato la bellissima versione di Switch OLED brandizzata Tears of the Kingdom, ad un prezzo davvero ottimo!

Stiamo parlando di uno sconto minimo, ma comunque interessante, sia perché si tratta di una versione brandizzata, che nel tempo acquisterà certamente valore, sia perché si parla di un modello OLED di Switch. Grazie a eBay, dunque, potrete acquistare la console a soli 329,90€ anziché 359,99€, portandovi a casa non solo una console versatile e funzionale, ma anche arricchita da un design molto accattivante.

Questa edizione speciale, infatti, si presenta con un look mozzafiato con motivi ispirati proprio all’ultimo capitolo della saga di The Legend of Zelda. Sul fronte della base è infatti raffigurato l’emblema Hylia, mentre la parte posteriore della console ed i suoi Joy-Con dorati sono decorati con un design esclusivo ispirato ai temi grafici del gioco.

Parliamo di un design indovinato e non pacchiano ma che, anzi, è perfettamente in linea con quelli che sono i motivi del gioco ed il suo stile. Oltre al design straordinario, c’è poi la console in sé: una Nintendo Switch OLED con uno splendido display 7 pollici, e dunque più grande rispetto al modello classico, e grazie al quale poter godere ancor meglio di immagini vivide, dettagliate e ricche di colore, che rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente quando la console viene utilizzata nella sua modalità “portatile”.

Per il resto, siamo dinanzi al ben noto ed affidabile hardware Switch che, al netto di dimensioni compatte, riesce a garantire un’esperienza di utilizzo eccelsa, restando compatibile con l’intera libreria di titoli della precedente generazione di Switch.

Insomma, una console davvero ottima e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto propostoci da eBay, consultando subito la pagina dello store dedicata all’offerta!

