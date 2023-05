Ve la ricordate la tenebrosa, affascinate e meravigliosa villa del primo Resident Evil? Si tratta di una delle location più belle mai realizzate in un videogioco, anche per via di un level design che ancora oggi fa scuola a numerose esperienze videoludiche.

Gli sviluppatori del remake amatoriale, Biohazard: RE1 Classic Edition, hanno pubblicato un video che mostra la Villa Spencer in tutta la magnificenza dell’Unreal Engine 5: un risultato spettacolare che fa sognare gli appassionati del franchise horror di Capcom.

Chiaramente il motore grafico di Epic Games riesce a rendere benissimo negli interni, raggiungendo livelli quasi fotorealistici. Tuttavia, bisogna considerare che si tratta di un video senza gameplay o altro, quindi non è detto che il risultato finale possa essere questo.

Non sappiamo se questo notevole lavoro fan made vedrà mai la luce, ma è certamente un bel modo per mettersi in mostra, anche nei confronti dei diversi sviluppatori in tutto il mondo che cercano nuovi talenti e leve da formare.

Vi ricordiamo che Resident Evil ha già un remake ufficiale uscito originariamente su GameCube e poi riproposto nuovamente su Xbox One, PS4 e PC. Si tratta di un vero e proprio capolavoro, uno dei primi esempi di rifacimento videoludico.