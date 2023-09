Xbox ha annunciato oggi la disponibilità dell’Xbox Series S Carbon Black con 1TB di storage interno. Una “variante della variante”, entry level, della console di Microsoft, presentata a sorpresa qualche settimana fa e che ha avuto il grande pregio di generare tanti dubbi, quante conferme.

Per chi si stesse chiedendo come mai Microsoft abbia deciso di fornire una variante da 1TB della sua console “entry level”, specialmente nello stesso periodo in cui i produttori di terze parti hanno cominciato a presentare le loro “memory card” per espandere lo storage interno di Xbox Series S e X, proponendo un’alternativa, specialmente in termini di prezzo, ai modelli “first party” realizzati da Seagate, la risposta è molto semplice.

Xbox Series S Carbon Black costa 349,99€ e, considerando che le recenti produzioni Tripla A presentano tutte delle dimensioni che sfiorano, se non addirittura superano, i 100Gb, i nuovi acquirenti potranno spendere 50€ in più, rispetto al modello base di Series S, per avere a disposizione uno storage adeguato alle attuali esigenze, soprattutto in virtù di un Game Pass Ultimate che tende a far scaricare molteplici titoli ai giocatori.

Xbox Series S Carbon Black

Una soluzione che si rivela più economica dell’accoppiare una memory card a una Series S standard e che, soprattutto, è un chiaro indicatore di quanto Seris S goda di buona salute, al punto da spingere Microsoft a investire nella relizzazione di una nuova variante.

Xbox Series S Carbon Black da 1TB garantisce la stessa velocità, e le stesse prestazioni della Serie S da 512 GB, con, semplicemente il doppio dello spazio di archiviazione (1TB) e un’accattivante colore nero, da sempre marchio di fabbirca di Xbox.

La nuova console Xbox Series S Carbon Black è caratterizzata dallo stesso design elegante di Xbox Series X e, come tutte le console della linea Xbox, dispone di feature come il Quick Resume, che consente di mettere in pausa e riprendere i giochi in modo da poter tornare all’ultimo punto raggiunto in precedenza, tempi di caricamento rapidi e il supporto ai 120 FPS per una selezione di titoli.

La nuova console Xbox Series S Carbon Black è disponibile, a partire da oggi, sul Microsoft Store, e rivenditori slezionati, al prezzo di 349.99€