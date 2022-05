Lamborghini eSports è lieta di presentare la terza edizione della sua competizione virtuale, The Real Race, che quest’anno ritorna con un nuovo format in tre diverse regioni: Europa, Medio Oriente e Africa; Nord America e America Latina; Asia Pacifica. La competizione è diventata un importante appuntamento per i piloti virtuali di tutto il mondo dopo il successo delle prime due edizioni.

Lamborghini eSport

Quest’anno, il vincitore di questa competizione avrà l’opportunità di diventare un membro ufficiale del team Lamborghini eSports. Come nelle precedenti due stagioni, tutte le gare si svolgeranno sul videogioco Assetto Corsa Competizione. Lamborghini ha anche recentemente presentato il suo primo team ufficiale eSports per le più importanti gare virtuali, nato anche grazie all’esperienza maturata con The Real Race.

“Con questa nuova edizione di The Real Race, siamo orgogliosi di mostrare ancora una volta il nostro impegno e la nostra passione per le competizioni eSports. La competizione è il miglior modo per interagire con le nuove generazioni e per espandere la nostra community” ha dichiarato Christian Mastro, Marketing Director di Automobili Lamborghini. “Siamo convinti che i giocatori avranno la miglior esperienza possibile con la nuova Huracán Super Trofeo EVO2 e non vediamo l’ora di scoprire quale pilota avrà l’opportunità di unirsi al nuovissimo team Lamborghini eSports al termine del campionato”.

Lamborghini eSport

Per questa edizione, Lamborghini ha deciso di cambiare il format della competizione, che ora è divisa in: