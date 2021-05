Lamborghini eSports annuncia la seconda edizione di The Real Race

L’universo degli eSports sta abbattendo sempre più confini e si trova in un grande momento di espansione. Sempre più compagnie stanno organizzando eventi di ogni tipo e mirati non solo ad un pubblico di giocatori professionisti, ma destinati anche ai neofiti che si approcciano a questo fantastico mondo con estrema curiosità. Quest’oggi, si aggiunge al calendario degli eventi eSports anche la seconda edizione della Lamborghini eSports The Real Race.

Come annunciato direttamente con un comunicato qualche ora fa, la prima edizione dell’evento The Real Race, organizzata da Lamborghini eSports nel 2020, è stata un successo, con oltre 2500 piloti provenienti da 109 Paesi. Nel 2021 il campionato di simulazione ritornerà per una seconda stagione, con un nuovo formato globale che prevede tre trofei in Europa, America e Asia. I migliori piloti gareggeranno di nuovo al volante delle Lamborghini Huracán GT3 EVO su piattaforma Assetto Corsa Competizione con i vincitori che vivranno un’esperienza di guida in Italia con Lamborghini e la possibilità di diventare il primo pilota ufficiale eSports del marchio.

Il trofeo si svolgerà da giugno a novembre, con i piloti di tutto il mondo che potranno iscriversi alle qualificazioni aperte, che si terranno da lunedì a venerdì. I primi 40 giocatori classificati nelle qualificazioni accederanno alle qualifiche del sabato; i migliori 20 si sfideranno in The Real Race la domenica, gareggiando due volte sullo stesso circuito. I dieci turni di qualificazioni settimanali consentiranno ai partecipanti di ottenere punti per la rispettiva classifica continentale determinando i tre campioni.

Questa seconda edizione di The Real Race organizzata da Lamborghini eSports, rafforza l’impegno di Lamborghini nel mondo degli eSport che ha recentemente debuttato in videogiochi popolari come Rocket League e Asphalt 9: Legends, che consentono ai giocatori di guidare virtualmente modelli come la Huracán STO e la Essenza SCV12.