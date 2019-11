Langrisser I & II: annunciata la data d’uscita

Durante questi anni siamo stati abituati da numerosissime compagnie di sviluppo al rilascio di porting e remake dei titoli che furono. Ultimi, ma non per importanza, sono stati i remake di Spyro the Dragon e Medievil, uscito giusto lo scorso mese in esclusiva per PlayStation 4.

Nel corso della giornata di oggi è stato annunciato che Langrisser I & II usciranno il prossimo 10 marzo 2020 negli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda l’uscita europea bisognerà aspettare fino al prossimo 13 marzo 2020, con l’uscita in Australia e Nuova Zelanda fissata per il 20 marzo 2020. Il titolo uscirà, in particolare, rispettivamente per Nintendo Switch e PlayStation 4.

Vi lasciamo dunque al trailer di presentazione di Langrisser I & II, augurandovi come sempre una buona visione.

La collection in questione, nella fattispecie, comprende entrambi i titoli usciti originariamente su SEGA Mega Drive nell’ormai lontano 1991, col titolo di Warsong per quel che riguarda il territorio statunitense. La collection in questione, in particolare, apporterà con sè diversi contenuti nuovi, tra cui artwork, musiche e presentazioni completamente inedite.

A questo si aggiungono, infine, una localizzazione totalmente rinnovata e un nuovo personaggio all’interno del gioco. E voi, acquisterete questa collection il prossimo anno? Su quale console? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!