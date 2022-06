Dopo la quasi totalità di SNK, il fondo arabo PIF sta continuando a comprare azioni di aziende attive nel settore dei videogiochi. Nel corso delle ultime ore, infatti, il fondo ha annunciato di aver investito 1 miliardo di Dollari in Embracer Group, holding del mondo del gaming che ha di recente acquisito tantissime IP del gruppo Square Enix, tra cui Tomb Raider.

Al momento, secondo il comunicato di PIF, nelle mani arabe è passato l’8,1% dei nuovi proprietari di Tomb Raider. Il costo totale dell’operazione è di 1,05 Miliardi di Dollari, una cifra non indifferente. Non si tratta però dell’unico investimento fatto da PIF nel corso degli anni, tutt’altro. Oltre a SNK, il fondo (che è già attivo nello sport come dimostra l’acquisto del Newcastle) ha acquisito il 5,1% di azioni di Nintendo. Altri notabili investimenti nel mondo dei videogiochi da parte di PIF riguardano Capcom e Nexon.

Non è un mistero che i fondi arabi stiano investendo sempre di più in Occidente. L’acquisizione delle squadre di calcio, pratica avvenuta a inizio degli anni 2000, è servita a portare i mondiali in Qatar, oltre che ad aggiudicarsi svariate competizioni e tornei. Probabilmente l’obiettivo di PIF è ora quello di investire nel settore dei videogiochi per poter rendere l’Arabia Saudita un polo decisamente importante anche per questa industria. Come e in quale modo, però, è ancora tutto da vedere.

Gli investimenti dell’Arabia Saudita sono sicuramente ben visti da imprenditori e azionisti delle varie società, ma non tanto dalle persone comuni, che lo vedono come un paese ben poco libero rispetto ad altri, con una ricca storia di crimini e violazioni dei diritti umani. Già all’epoca dell’assegnazione del mondiale in Qatar ci furono proteste piuttosto importanti e probabilmente le stesse verranno replicate non appena l’Arabia Saudita investirà o acquisirà una società di spicco del settore dei videogiochi.