LEGO ha annunciato lo scorso lunedi che Pac-Man sarebbe stato proposto sottoforma di mattoncini LEGO e ora, a distanza di qualche giorno, sembra che l’azienda abbia mantenuto davvero la parola. La costruzione emula una classica macchina da sala giochi, il “cabinato”, completa del classico labirinto di Pac-Man, un joystick e una fessura per inserire le monete (fittizia naturalmente, ma realizzata per offrire un prodotto estremamente fedele alla realtà).

Il set, da 2651 pezzi, include anche un diorama in miniatura di un giocatore degli anni ’80 e un set più grande di Pac-Man, Blinky e Clyde per impreziosire il cabinato. LEGO non è estranea a set di questo tipo o comunque commemorative per i giocatori più appassionati; di recente, infatti, ha commercializzato set dedicati a Batman Returns, ai film di Indiana Jones, a Super Mario e anche a console come Atari 2600.

“Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per dare vita alle classiche esperienze di gioco“, ha dichiarato Sven Franic, designer di LEGO in un comunicato stampa. “Il nostro team di talentuosi designer ha lavorato instancabilmente per catturare l’essenza dell’amato cabinato arcade di PAC-MAN sotto forma di mattoncini, da PAC-MAN stesso all’ambiente colorato e labirintico in cui vive. Ogni dettaglio è stato attentamente considerato e realizzato, dando vita a una creazione LEGO unica nel suo genere che cattura la magia del gioco originale aggiungendo una nuova svolta giocosa. Siamo entusiasti di condividere questa incredibile build con il mondo e non vediamo l’ora di vedere la gioia che porta ai fan di tutte le età“.

LEGO ha programmato la sua commercializzazione per il 43° anniversario del gioco; Pac-Man è stato rilasciato per la prima volta il 22 maggio 1980 da Namco (ora Bandai Namco Entertainment Inc). Pac-Man Arcade di LEGO è in vendita a 269,99 euro sul sito ufficiale sito ufficiale; l’accesso anticipato VIP al set inizia il 1° giugno, con l’apertura dei preordini generali il 4 giugno.