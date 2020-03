Last Oasis: server offline per 7 giorni

Il lancio dell’accesso anticipato di Last Oasis non è andato esattamente come previsto. Da una parte un grande numero di giocatori hanno tentato di giocare al MMO, sinonimo di successo del titolo, dall’altra, per la maggior parte di questi, l’impossibilità di accedere ai server. Nonostante gli interventi degli scorsi giorni il problema ha continuato a persistere, obbligando oggi gli sviluppatori a chiudere momentaneamente i server del videogioco.

La notizia è arrivata oggi con un videomessaggio pubblicato sul profilo Twitter di Last Oasis (@OasisNomad) da uno dei membri di Donkey Crew. Viene omunicato il dispiacere per la situazione imprevista e la decisione di chiudere momentaneamente i server, garantendo a chi lo richiedesse il rimborso totale a prescindere dalle ore di gioco. Qui per voi abbiamo riportato le parole del portavoce:

We are suspending Last Oasis servers for the next seven days. Full refunds will be offered regardless of your playtime.https://t.co/U6Ixhr1sDQ — Last Oasis (@OasisNomad) March 29, 2020

Abbiamo deciso due cose. I server saranno offline per circa sette giorni. I nostri sviluppatori hanno lavorato giorno e notte su questo problema e necessitano di riposo. Dobbiamo indagare accuratamente sul motivo per cui i nostri test sui carichi non abbiano rilevato il problema, scoprire il motivo e risolverlo correttamente.

Molti di voi hanno ribadito che non è questo il modo con cui un gioco in accesso anticipato debba essere lanciato, e noi siamo della stessa opinione. Non dovrebbe essere assolutamente così. Proprio per questo abbiamo deciso che tutti coloro che non sono soddisfatti dello stato attuale del gioco possano ricevere un rimborso completo, indipendentemente dalle ore di gioco, senza ulteriori spiegazioni. Basta andare su Steam per farlo.

Abbiamo anche ricevuto alcuni messaggi positivi, che ci fanno molto piacere in mezzo a questo caos, e per questo vi ringraziamo. Promettiamo che lo completeremo. Molte persone hanno detto che questo gioco sia fantastico, e vogliono solo avere la possibilità di giocarci. Quindi manterremo la promessa il prima possibile. Siamo davvero, davvero dispiaciuti per questa situazione. La risolveremo, e grazie per la vostra pazienza.