Finalmente anche per la LCS tornano gli eventi in sede. La LCS Summer Split 2022 avrà una sede: United Center di Chicago, lo ha annunciato Riot Games. Le finali estive si svolgeranno il 10 e 11 settembre e i biglietti saranno in vendita a fine mese. Una ulteriore conferma è arrivata dopo l’uscita di un video promozionale che mostra la potenziale sede dell’evento.

Revolutions aren’t built in a day. Join our legends as we celebrate our past and prepare for the next 10 years of the #LCS. The Summer Split begins on June 17th.#LCS10 pic.twitter.com/ru20GMqKwS — LCS (@LCSOfficial) June 13, 2022

Dall’inizio della pandemia da COVID–19, questo forse è il suo secondo ritorno per eventi in sede, il precedente si è tenuto per le finali dello Spring Split all’NRG Stadium di Houston. Le finali di questo Split segnerebbero il ritorno delle finali generali del Summer Split giocate davanti ad un pubblico dal vivo dall’evento dell’anno scorso a Newark, Il New Jersey è stato cancellato a causa di preoccupazioni legate alla pandemia.

La LCS non si gioca a Chicago dai Worlds 2016, quando i quarti di finale del torneo si sono giocati allo storico Chicago Theatre. La divisione estiva LCS 2022 inizierà venerdì 17 giugno, con una “supersettimana” di giochi di tre giorni che darà il via alla seconda metà della stagione. I biglietti per le finali di LCS Summer Split saranno in vendita venerdì 24 giugno alle 12:00 CT.