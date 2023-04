L’industria del videogioco, lo sappiamo, è una di quelle che negli ultimi decenni ha affrontato una crescita costante e a tratti davvero impressionante. I numeri del resto parlano chiaro e ci restituiscono uno scenario dove, nel 2023, il mercato videoludico ha mosso cifre per più di 380 miliardi di dollari. In tutto il mondo.

Dati che hanno dell’incredibile, e a seguito dei quali troviamo proiezioni che vedono quasi duplicare il numero appena citato nel giro di appena quattro anni: l’industria del gaming, in breve, è sempre più importante anche e soprattutto a livello economico. Un assunto che ormai non ci sorprende nemmeno più, e che a conti fatti è figlio di decenni di evoluzioni e rivoluzioni che hanno cambiato per sempre il mondo dell’intrattenimento.

Quello che vogliamo fare oggi è riportare quelli che sono i franchise che, più di tutti, hanno contribuito a rendere questo settore la potenza che oggi possiamo ammirare. Sulla base dei dati a nostra disposizione ecco dunque le 5 saghe più vendute della storia dei videogiochi, tra conferme e qualche sorpresa forse inaspettata. Buona lettura!

5 franchise più venduti della storia dei videogiochi

#1 Mario (826.38 milioni)

Non è certo una sorpresa trovare al primo posto l’idraulico più famoso al mondo: dalla sua prima comparsa nel lontano luglio 1981, del resto, Mario è stato capace di farsi conoscere poco alla volta in ogni parte del mondo. Sempre di più.

Stiamo parlando di un franchise che tra le varie serie che lo compongono, da Mario Kart a Super Smash Bros e via dicendo, può vantare oggi più di 200 titoli all’attivo: numeri da capogiro, coronati da cifre altrettanto pazzesche per quanto riguarda le vendite. Parliamo infatti di più di 800 milioni di unità distribuite in ogni parte del globo, con la sola serie Super Mario a vantare vendite per ben 385.97 milioni di copie. È proprio il caso di dirlo: mamma mia!

#2 Tetris (495 milioni)

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo un altro franchise al quale tutti noi abbiamo giocato almeno una volta, in una delle sue mille forme e concezioni diverse. La serie Tetris può infatti vantare la bellezza di quasi 500 milioni di unità vendute nel mondo, per un successo senza confini e che non conosce limiti generazionali.

Una piccola nota sulla cifra riportata: buona parte della stessa (circa 425 milioni di unità) fa riferimento ai download a pagamento della versione mobile del titolo, e in ogni caso tiene conto delle vendite a partire dal 29 gennaio 1988. La ragione? Le precedenti edizioni di Tetris furono distribuite gratuitamente, o comunque non tramite canali commerciali che era possibile tracciare. Sta di fatto che siamo di fronte a una leggenda assoluta, che peraltro potete rivivere in un recente film uscito sulla piattaforma streaming Apple TV.

#3 Pokémon (440 milioni)

Dalla mente di Satoshi Tajiri ecco un altro franchise capace, in maniera incredibilmente rapida, di farsi conoscere e apprezzare in ogni angolo del pianeta. Nato nel 1996 come videogioco, l’universo Pokémon è poi cresciuto a dismisura popolando altri media e raggiungendo in ognuno di essi un successo strepitoso.

Dall’anime ai giochi di carte passando per pellicole cinematografiche, giocattoli, libri e chi più ne ha più ne metta. La saga videoludica conta oggi 440 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, e a conti fatti è soltanto la punta dell’iceberg di un brand che anno dopo anno non ha mai smesso di catturare generazioni sempre nuove di appassionati. Senza confini.

#4 Call of Duty (400 milioni)

Passiamo a quella che, senza ombra di dubbio, è la serie di sparatutto in prima persona più celebre nella storia dei videogiochi. Call of Duty, che peraltro è franchise più giovane tra quelli presenti in questa lista, ha raggiunto dal 2003 a oggi risultati impressionanti e apparentemente senza limiti.

Il merito della saga di Activision, che a oggi conta più di 20 titoli e che non accenna a fermarsi, è stato quello di spingere all’estremo un genere trasportandolo in via definitiva all’interno del panorama mainstream. E l’ha fatto mantenendo la stessa struttura sin dagli albori, introducendo col tempo alcune novità (come ad esempio il battle royale Warzone) capaci di attirare anche nuove fette di pubblico: giocatori che, ormai, vivono in attesa del nuovo capitolo di una delle saghe di maggior successo di tutti i tempi.

#5 Grand Theft Auto (395 milioni)

Al quinto posto della classifica troviamo Grand Theft Auto, altra saga capace con gli anni di raggiungere vette incredibili da ogni punto di vista. Il primo capitolo della serie, che risale ormai al novembre 1997, riuscì a scuotere dalle fondamenta l’industria del videogioco: poche volte prima di allora il pubblico mainstream si era trovato di fronte a un titolo così crudo, rozzo ma allo stesso tempo incredibilmente divertente. Col passare del tempo l’asticella si è alzata sempre di più, e Rockstar Games non si è certo tirata indietro.

Oggi possiamo infatti parlare di un franchise in grado di vantare quasi 400 milioni di unità vendute, di cui poco meno della metà provenienti dall’ultimo grande capolavoro della serie: quel GTA V che, con le sue 175 milioni di copie vendute, è oggi il secondo videogioco di maggior successo di sempre (solo Minecraft, con più di 238 milioni di unità, è riuscito a far meglio). Non dimentichiamo di come si tratti di un titolo che, a dieci anni dall’uscita, risulta ancora capace di raggiungere le prime posizioni nelle classifiche di vendita di tutto il mondo. La continua crescita del comparto online e l’arrivo, nei prossimi anni, del tanto atteso sesto capitolo non lasciano poi spazio a dubbi: il meglio, ne siamo certi, deve ancora venire.

Abbiamo visto insieme quelli che sono i 5 franchise più venduti della storia dei videogiochi: opere dal valore importante anche e soprattutto a livello culturale, e capaci di lasciare un segno davvero indelebile all’interno dell’immaginario collettivo di tutto il mondo. D’altra parte è anche grazie a titoli del genere se il videogioco ha raggiunto la popolarità e, negli anni, il riconoscimento che assolutamente merita.

Dove ci porterà il futuro? Questo non lo possiamo sapere, ma una cosa è certa: in un mondo alla costante ricerca dell’evoluzione, l’impatto di prodotti del genere non può che aumentare in maniera esponenziale. Se le cifre di cui abbiamo appena parlato fanno impressione, insomma, è innegabile come anno dopo anno lo saranno ancora e sempre di più. Perché sì, in fin dei conti siamo appena all’inizio.