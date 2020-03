Le console in offerta su Amazon

Se siete in casa e non sapete come ingannare il tempo, può essere un’ottima idea approfittare del momento (e delle relative offerte online) per recuperare una console e dedicarsi ad un po’ di sano e spensierato divertimento con i videogame, complice un momento – quello attuale – in cui la grande attesa per le prossime generazioni di console ha portato allo sconto di tantissimi ottimi titoli, nonché al generale deprezzamento di molte console da gioco.

Più che mai variegato, il mercato odierno offre soluzioni adatti a tutte le esigenze e tutte le tasche, dalla solida e ancora appetibilissima PlayStation 4, sino alla comoda e giocosa versione Lite di Nintendo Switch, console squisitamente pensata per giocare comodamente lontano dalla tv, passando inoltre per le scelte dedicate al retrogaming, con versioni “mini” e plug&play di console classiche come il NES, la prima PlayStation o lo storico Neo Geo. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e, complice gli sconti online, potreste approfittare del momento per recuperare una console da gioco a prezzi molto vantaggiosi e competitivi, con anche possibilità di portarvi a casa non solo la console, ma anche qualche gioco per poter subito mettere mano al pad.

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo di seguito quelle che sono le offerte sulle console disponibili questa settimana. Abbiamo scelto Amazon come punto di riferimento per la vendita essendo non solo uno degli store più competitivi in termini di prezzi, ma anche quello che meglio riesce a garantire affidabilità nelle spedizioni e nella garanzia dei prodotti, con rimborsi e sostituzioni rapide in caso di prodotti fallati o rotti. Ciò detto, non ci resta che ricordarvi che, sempre in tema di offerte e sconti, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e, soprattutto, buon divertimento!

