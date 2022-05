Per un fan di Harry Potter, probabilmente il gioco definitivo sarà Hogwarts Legacy. L’ambizioso progetto di Avalanche Software e Warner Bros. Interactive Entertainment ha infatti tutto il potenziale per stupire i giocatori e trasportarli nel mondo creato da J.K. Rowling come mai prima d’ora abbia fatto un singolo titolo ispirato a quel mondo magico, che ha debuttato oramai più di vent’anni fa sotto forma di libro.

Hogwarts Legacy

Al momento Hogwarts Legacy non ha ancora una data di uscita. Il gioco è previsto per il 2022, ma Warner Bros. e Avalanche Software hanno deciso comunque di non lasciare a bocca asciutta i giocatori, anche se con semplici teaser. Forti della qualità grafica del gioco, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo video che mostra le location del titolo. Intitolato “Una piovosa notte di primavera”, il filmato dura ben 20 minuti ed è bellissimo da ammirare.

“Cade la pioggia in una calma notte estiva ed è il momento giusto per mostrarvi alcune location del gioco, dal Castello a Hogsmeade”, si legge nella descrizione del video. Il filmato, che trovate poco più in basso, mostra le ambientazioni di gioco con la pioggia in sottofondo. Un bellissimo ASMR, che però ci mette al corrente anche della bellissima qualità grafica che i giocatori avranno nel gioco. Vi lasciamo al video, che trovate subito di seguito.

Come dicevamo in apertura della notizia, Hogwarts Legacy è previsto per l’inverno di quest’anno. Durante la Summer of Gaming, Avalanche Software e Warner Bros. Interactive Entertainment potrebbero svelare ulteriori novità e magari svelare anche la data di uscita del gioco. Non sarà però l’unico titolo di Warner Bros. a farci compagnia tra l’autunno e l’inverno: a ottobre, infatti, arriverà per PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC anche Gotham Knights: a questo indirizzo trovate il nuovo video di gameplay. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.