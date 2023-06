Porsche sta festeggiando il suo 75º anniversario e per l’occasione la nota azienda tedesca ha stretto un accordo con Microsoft per dare vita a una serie di Xbox Series X a tema, sfruttando alcune delle livree automobilistiche più popolari di sempre.

“Xbox e i suoi fan non sono estranei a Porsche e alle incredibili capacità delle sue auto ad alte prestazioni nei nostri amati giochi di guida e di corse come Forza Horizon 5”, ha dichiarato Marcos Waltenberg, Direttore delle Partnership Globali di Xbox. “Ecco perché siamo entusiasti di collaborare con il rinomato marchio di auto sportive per creare hardware Xbox in edizione speciale che celebra il loro anniversario, dato il nostro obiettivo comune di raggiungere un pubblico globale che ama auto, giochi e l’espressione di sé”.

“Per festeggiare il nostro 75º anniversario, Porsche è entusiasta di collaborare con Xbox per progettare console da gioco personalizzate ed edizioni limitate per continuare a ispirare i giocatori a sognare, sia virtualmente che nel mondo reale”, ha dichiarato Ayesha Coker, Vicepresidente Marketing di Porsche Cars North America, Inc. “Con oltre 30.000 vittorie nel motorsport fino ad oggi, non è stato facile selezionare solo sei livree, ma abbiamo scelto alcune delle più iconiche che i nostri fan

I due marchi hanno creato ben sei combinazioni di colori per Xbox, ispirate a tre livree che hanno abbellito le vittoriose 917 a Le Mans, l’edizione Porsche Racing del 1978 che è stata protagonista sulla 935/78, la livrea blu, arancione e bianca che è stata un elemento fisso sulla 911 GT1 del 1998 e, infine, il design della 963.

A essere onesti, l’estetica non è che sia poi così meritevole, anzi al contrario sembrano parecchio pacchiane e anche abbastanza bruttine. Poi, sicuramente il gusto personale è un’altra cosa, ma oggettivamente non è il miglior lavoro visivo pensato da Microsoft.

Microsoft non venderà direttamente queste Xbox in edizione limitata ma le offrirà come premio in un’estrazione a premi dove fan di Porsche (e Xbox) potranno partecipare fino all’8 ottobre. Sfortunatamente, l’estrazione a premi sarà aperta solo ai clienti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e Germania. La casa automobilistica celebrerà le Xbox in importanti eventi automobilistici e legati al gaming in tutto il mondo durante l’estate.