Come ben sapete la prossima settimana Apple terrà il suo classico evento WWDC. L’azienda americana sarebbe pronta ad annunciare il suo primo dispositivo AR (realtà aumentata), si tratterebbe di un nuovo prodotto, qualcosa che manca dal 2015, dai tempi di Apple Watch.

You want more, I will give you more: Micro OLED specs for Apple's AR/VR headset:

1.41" in diagonal

4000 PPI

>5000 nits of brightness

— Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023