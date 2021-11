League of Legends: dopo Arcane si mostra il piacchiaduro Project L

In queste settimane è stata pubblicata su Netflix la serie TV animata Arcane, ambientata nell’universo del popolarissimo League of Legends. Mai come in questo periodo il franchise di Riot Games è in espansione, con prodotti che esulano anche dal videogioco multiplayer online. Tra queste opere in arrivo, c’è anche Project L, un picchiaduro in 2D ambientato nell’universo di LOL e con gran parte dei campioni più amati del moba.

Proprio di recente Riot Games ha finalmente condiviso qualche informazione in più sul suo prossimo gioco 2D attualmente noto solo come Project L. Oltre a questo è stato rilasciato anche un nuovissimo trailer lungo più di sei minuti pieno di gameplay e dietro le quinte sul progetto, in cui Tom e Tony Cannon ci raccontano di più sul nuovo picchiaduro bidimensione di League of Legends ambientato a Runeterra.

Project L è stato annunciato per la prima volta nell’estate 2019, ma fino ad oggi sapevamo ben poco sul nuovo progetto di League of Legends. Mancano ancora una serie di informazioni, ma il nuovo trailer ha saputo svelare l’alone di mistero che aleggiava attorno al progetto.

Purtroppo i due ideatori del progetto ci confermano che questo picchiaduro è ancora ben lontano dalla data di lancio, ma il team di sviluppo ha dichiarato di star facendo grandi passi in avanti.