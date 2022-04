Più e più volte ci siamo ritrovati ad elogiare League of Legends, praticamente uno dei titoli più giocati fin dai suoi primi istanti di vita. Il titolo Riot Games ormai si sta espandendo su più livelli, andando anche a toccare altri medium d’intrattenimento. Ora, stando ai recenti dati pubblicati dal sito SullyGnomes, scopriamo come il MOBA sia ancora oggi il gioco più popolare di sempre sulla piattaforma di streaming Twitch.

Sono ormai diversi anni che Twitch ha raggiunto un pubblico mondiale gigantesco, e ogni giorno sulla piattaforma di streaming Amazon possiamo trovare una miriade di creatori di contenuti che ci propongono giochi, format e chiacchiere varie sui più disparati argomenti. Restando in tema gaming, è proprio League of Legends il massimo esponente della categoria dei gameplay su Twitch, battendo una serie di veri e propri colossi videoludici del suo stesso livello di popolarità.

Stando ai dati pubblicati dal sito SullyGnomes, in tutti questi anni League of Legends ha totalizzato su Twitch la bellezza di oltre 7.91 miliardi di ore in visualizzazioni. Un numero spaventoso e che probabilmente non farà altro che aumentare nei prossimi anni, dato che ancora oggi LOL è uno dei videogiochi non solo più trasmessi, ma anche tra i più giocati da un’ampia fetta di giocatori.

Ecco la classifica dei dieci giochi più popolari di sempre su Twitch:

League of Legends con 7,91 miliardi di ore; Fortnite: Battaglia Reale con 4,74 miliardi di ore; Grand Theft Auto V con 3,99 miliardi di ore; CounterStrike: Global Offensive con 3,46 miliardi di ore; DOTA 2 con 3,11 miliardi di ore; Call of Duty con 2,54 miliardi di ore; Hearthstone con 2,12 miliardi di ore; Valorant con 2,06 miliardi di ore; Minecraft con 1,88 miliardi di ore; World of Warcraft con 1,88 miliardi di ore

Da tutti i dieci titoli presenti in questa classifica ci aspettiamo una continua crescita di numeri su Twitch, dato che ognuno di essi punta molto su una costanza di aggiornamenti ricchi di novità e contenuti tutti da scoprire per le propri community.