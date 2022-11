Una delle caratteristiche più iconiche ed affascinanti di League of Legends (titolo che quest’anno ha raggiunto altissimi livelli di popolarità anche su Twitch) è il suo continuo aggiornare, nel corso degli anni, il roaster dei Campioni disponibili per i giocatori. La fascinazione e il successo verso questa pubblicazione continua deriva da due fattori fondamentali: ogni Campione è contraddistinto da caratteristiche in battaglia uniche da imparare ogni volta, e importanti anche per mettere in difficoltà i giocatori più veterani, e le singole storie che contestualizzano la loro presenza in game e un minimo il loro passato.

League of Legends Wild RIft

In base a quanto recentemente rivelato da Jeremy Lee, produttore esecutivo di League of Legends, in un’intervista con ComicBook.com, sembrerebbe proprio che questa particolare dinamica non si concluderà mai, rallentando forse un minimo in futuro, senza però trovare una sua conclusione definitiva. Sostanzialmente la pubblicazione di nuovi Campioni sarà infinita. Una possibilità del genere deriva dalla creatività di coloro che lavorano in Riot Games.

Partendo dalle sue parole sembra proprio che le idee non si siano ancora esaurite per i Campioni di League of Legends, prospettando un futuro ancora parecchio dinamico per tutti loro: “La realtà dei fatti è che continuiamo a trovare idee di cui il gioco ha bisogno e che pensiamo possano piacere agli appassionati, anche in futuro. Quando la nostra ispirazione si esaurirà smetteremo di creare nuovi Campioni. Anche se non vedo come questo possa accadere”.

“Penso, invece, che potremmo cambiare la cadenza nella pubblicazione dei nuovi Campioni. Eravamo soliti distribuirne di più ogni due settimane, anche in passato abbiamo provato a sperimentare con differenti tipi di tempistiche di rilascio, ma LoL è un gioco in continua evoluzione e cambiamento. I Campioni ne sono una parte importante. Arriveremo mai al punto in cui non verranno più introdotti? Non riesco a immaginarlo, ma potremmo sicuramente arrivare a un punto in cui la loro pubblicazione sarà più lenta”.