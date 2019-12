League of Legends: ex giocatore eSport accusa il Galatasaray di non pagare gli stipendi

Il Mid-Laner coreano Lee “GBM” Chang-seok ha affermato quest’oggi che la squadra della Lega turca di League of Legends, Galatasaray eSports, non sta pagando il suo stipendio da qualche mese e sta ignorando qualsiasi sua richiesta di pagamento effettuata dal loro ex giocatore.

Il venticinquenne ha dichiarato tramite un posto sul proprio profilo twitter, che la sua ex squadra gli aveva promesso che sarebbe stato pagato durante la prima settimana di ottobre, ma poi la squadra ha continuato a rinviare la data del pagamento. Dopo alcuni mesi di silenzio GBM ha voluto rendere pubblica la sua accusa verso il team che ha ignorando le sue richieste.

They promise me first week of october and keep saying next week next week ~~ and now december

they are ignoring me lightly

i feel really happy 😊

I'm surprised the pro league has a team like this in esports

— GBM (@GBM_lol) December 1, 2019