I team di sviluppo puntano sempre moltissimo sui trailer dei loro giochi. I filmati sono necessari per la creazione di hype e mantenere alta l’attenzione su un determinato gioco. Nel caso di League of Legends, Riot Games ha sempre lavorato per far sì che tutti si accorgessero e apprezzassero le cinematiche dei nuovi contenuti. Missione sempre riuscita, tranne per l’ultimo filmato, che è stato pesantemente criticato.

Andiamo con ordine: il trailer della nuova stagione di League of Legends, chiamato Brink of Infinity, non ha saputo conquistare i giocatori. Pur mantenendo una qualità produttiva superiore a tanti altri filmati, in realtà nel filmato erano assenti diverse figure chiave del gioco e del brand, come per esempio eroi e mostri. Tutto questo ha portato Riot Games a scusarsi su Twitter, con il team di sviluppo che ha fatto mea culpa.

“Avremmo dovuto comunicare meglio il nostro messaggio. Crediamo che League of Legends abbia un futuro molto luminoso e stiamo investendo per renderlo tale, ma possiamo fare un lavoro migliore nel condividere i nostri piani con voi”, le parole che accompagnano il comunicato comparso sul social.

Honestly, we should have been more communicative, which might have helped with some of that feeling and speculation. We do believe that League has a bright future and we are investing in that, but we can do a better job of sharing those plans with you. — League of Legends (@LeagueOfLegends) January 10, 2023

Gli utenti del gioco non si sono però arrabbiati senza motivo. Come sottolineato proprio su Twitter, c’è un sentimento molto popolare che riguarda come vengono gestiti i budget all’interno del team di sviluppo. Secondo un’opinione comune, infatti, Valorant godrebbe delle attenzioni maggiori di Riot Games rispetto a League of Legends. Difficile capire se questa sia la realtà dei fatti, ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male. Il problema, come sottolineato da Riot Games, è stata la mancata comunicazione sui vari contenuti e sul supporto al gioco. Un problema che speriamo possa risolversi il prima possibile. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Video recensioni, anteprime e speciali vi aspettano sul nostro canale YouTube.