Nel corso dell’ultimo periodo, Riot Games ha lanciato una skin di un poliziotto per League of Legends. Skin che ovviamente non è passata inosservata agli utenti del MOBA, ma neanche internamente, con uno sviluppatore della software house che ha fortemente criticato l’introduzione di questo cosmetico. Inutile dire che non appena la voce si è diffusa, Riot Games ha deciso di rispondere alle critiche, con una lunga chiacchierata al Washington Post.

“La maggior parte dei nostri giocatori non hanno una visione negativa della polizia”, ha dichiarato il rappresentante di Riot Games. Il problema, secondo il dipendente che si è schierato contro la decisione di includere questa skin, nascerebbe nel momento in cui la compagnia si è sempre schierata contro la brutalità della polizia statunitense.

Se per noi europei può risultare difficile comprendere esattamente questo ragionamento, in realtà negli Stati Uniti d’America sempre meno persone vedono di buon occhio determinati poliziotti, che spesso abusano del loro potere. Questo è dovuto a una serie di fattori sociali, già evidenziati in studi appositi avvenuti nel corso del tempo. Secondo l’impiegato, rimasto anonimo, l’inclusione di una skin del genere andrebbe proprio contro l’impegno del team di sviluppo per la diversità e l’inclusione.

“Riot ha donato un considerevole importo di denaro ad alcune organizzazioni di attivisti nel 2020, subito dopo l’uccisione di George Floyd, ma continua a ricevere profitti dalla skin del poliziotto in League of Legends“, ha aggiunto il dipendente dl team di sviluppo, definendo alcuni comportamenti di Riot Games decisamente contraddittori. Chiaramente si tratta dell’opinione di un singolo, che ha solamente sollevato della preoccupazioni. Difficilmente, almeno per ora, Riot Games cambierà idea sulla skin. Più facile, invece, che la polemica si placherà nel corso del prossimo periodo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.