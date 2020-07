League of Legends, Lillia: i dettagli sull’incredibile nuovo campione

Sogni, timidezza e uno stile unico. Queste sono le parole chiave che hanno portato alla nascita di Lillia, il nuovo campione di League of Legends. Riot Games (creatore anche di Valorant) ci ha permesso di scoprire in anteprima tutte le novità in arrivo nel suo MOBA. Ora, possiamo condividere tutti i dettagli sul nuovo personaggio, compreso il suo background narrativo, la storia della sua creazione e le sue abilità.

League of Legends: tutto su Lillia

Lillia è una cerbiatta, figlia della Madre Albero, la quale si nuove dei sogni degli estranei. Lillia ha sempre vissuto da sola in una foresta magica e, sopo che la madre si è ammalata, è partita alla ricerca di persone da far addormentare con i propri poteri per raccoglierne i sogni e nutrire la madre. Lillia è timida, imbranata e insicura, ma anche altruista. In che modo è nato un personaggio così particolare? Ecco la storia della creazione di Lillia.

Come è nata Lillia

“Lillia ha un forte legame con i sogni: li ama, a dirla tutta. Ma non solo perché sono sogni“, spiega lo scrittore narrativo senior David “Interlocutioner” Slagle al lavoro su League of Legends. “Li ama per quello che rappresentano: un intero mondo pieno di persone che racchiudono una magia meravigliosa dentro di sé. Anche se se ne dimenticano. E la nascondono. Quando Lillia se ne accorge, non vuole solo salvare Madre Albero: vuole aiutare le persone a ritrovare la magia che hanno dentro.”

Lillia stessa è un sogno, nato da un albero magico di Ionia. L’Albero Madre raccoglie i sogni all’interno dei propri fiori e, quando sbocciano, rilasciano una magia che nutre l’intera foresta. Una notte, però, anche l’Albero fa un sogno e uno dei boccioli cade a terra, trasformandosi in Lillia.

Creare un campione basato sui sogni, però, non era affatto semplice. Il team, infatti, è passato attraverso molteplici iterazioni del personaggio e delle sue abilità. Inizialmente, infatti, Lillia doveva essere un campione da giungla che cambia forma in base a un timer. Sono quindi state create molteplici versioni del personaggio, tutte caratterizzate da una “modalità” positiva e una più aggressiva e oscura. Tra i vari concept c’era anche una cerbiatta e, infine, si è optato per lei, vista la sua particolarità.

Si trattava però solo di un primo passo. Inizialmente Lillia doveva cambiare le stagioni a seconda del proprio umore, ma l’idea è stata scartata perché poco praticabile. Si è pensato a Fisico vs Spirituale, Giorno vs Notte, ma nulla funzionava veramente all’interno della Landa degli evocatori di League of Legends, sopratutto in termini di gameplay.

Infine, giorno e notte si sono trasformati in sogno e incubo. Lillia è quindi diventata un picchiatore da squadra (sogni) o un’assassina (incubi), cambiando ogni cinque minuti in modo automatico. In tale modo, speravano gli sviluppatori, i giocatori avrebbero cambiato lo stile di gioco in base a Lillia, raggruppandosi quando era un picchiatore o separandosi quando era un’assassina. Un’idea interessante che, però, è stata abbandonata: perché? Perché non piaceva ai giocatori.

“Dopo il primo playtest, abbiamo ricevuto un sacco di feedback e ai giocatori proprio non piaceva,” ricorda Riot Maxw3ll. “Stavo cercando di dare un alto impatto strategico al cambiamento di forma, ma di rendere allo stesso tempo semplici le meccaniche. E credo che il prezzo per far funzionare entrambi questi aspetti fosse troppo alto. Il risultato era un kit che non piaceva ai giocatori e così abbiamo dovuto ricominciare da capo.”

Si è quindi mantenuto l’aspetto da cerbiatta e si è cercato di dare un’identità precisa al suo essere “carina”, senza creare qualcosa di simile a campioni già esistenti. Si è quindi arrivati alla timidezza. Colpi in fiore di Lillia applica una passiva che applica un buff alla velocità di movimento cumulabile che decresce nel tempo. Questo favorisce uno stile di gameplay toccata e fuga che permette a Lillia di arrivare, colpire i nemici e sgattaiolare via chiedendo scusa mentre si allontana.

Inoltre, per non rischiare di renderla troppo simile a un altro campione di League of Legends, Hecarim, hanno lavorato molto sulle animazioni, sullo stile, le dimensioni e i colori. I suoi movimenti sono basati sopratutto sulle antilopi dette “saltanti”: queste fanno una specie di saltello che gli studiosi chiamano “pronking”, usato come fonte di ispirazione per le animazioni di Lillia.

Riot ha ovviamente lavorato molto anche sul sonoro: essendo dolce e delicata, al pari di altri campioni dalla natura fatata di League of Legends, Lillia rischiava di essere considerata solo come una nuova fatina. Si tratta però di un’entità dei sogni e, per farlo capire, il sound designer Darren “Riot DummerWitz” ha deciso di usare come fonte per gli effetti sonori di Lillia dei materiali che confondono le emozioni e provengono da una posizione distante. Quando attacca con il suo bastone, potete sentire risa e pianti, ma da lontano, come se fossero in qualche luogo intangibile. È distante, surreale e non si capisce se siano suoni allegri o tristi. Si crea così una dissonanza emotiva tra il suo aspetto dolce e l’inquietante ambiguità dei sogni.

Le abilità di Lillia

La trama e la storia della sua creazione sono interessanti, ma molti giocatori di League of Legends sono prima di tutto interessati alle sue abilità. Scopriamole insieme:

Passiva – Bastone dei sogni: Le abilità di Lillia applicano Polvere dei sogni, che infligge una parte della salute massima del bersaglio come danni magici per la sua durata.

Q – Colpi in fiore: Lillia agita il bastone in aria e infligge danni magici ai nemici vicini e danni puri a quelli sul bordo esterno del cerchio. Quando va a segno con questo attacco, ottiene anche velocità di movimento.

W – Attenzione! Scusa!: Lillia carica un potente attacco con il suo bastone, infliggendo danni magici ai nemici. I nemici vicini al punto di impatto subiscono più danni.

E – Seme turbinante: Lillia lancia un Seme turbinante davanti a sé, infliggendo danni magici ai nemici e rallentandoli per la durata. Se il Seme manca il bersaglio, continua a rotolare finché non colpisce un nemico o il terreno.

R – Ninnananna melodica: Lillia lancia una Ninnananna sui nemici e chi è affetto da Polvere dei sogni viene progressivamente rallentato fino ad addormentarsi per un certo periodo di tempo. I nemici svegliati dai danni subiscono danni magici aggiuntivi.

Lillia sarà disponibile all’interno di League of Legends a partire dalla patch 10.15. Si tratta inoltre solo della prima novità che Riot Games ha in serbo per noi: è infatti in arrivo l’evento Spirit Blossom, il quale includerà nuovi contenuti. Avremo presto più informazioni a riguardo!