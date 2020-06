League of Legends, le LPL si rifanno il look per il Summer Split

Le LPL hanno presentato oggi in Cina il loro nuovo logo a tutti i fan di League of Legends. La direzione artistica del logo precedente è rimasta la stessa, con colori e forme che rimangono invariate, è stata fatta però una grande aggiunta di impatto. Con la forma precedente che semplicemente ritraeva la Summoner Rift in rosso e bianco, ora invece li disegno fa pensare a tutt’altro. Due linee che convergono per rappresentare uno scontro, due forze che si contendo la vittoria nell’arena, una forza talmente potente che le linee evadono anche dall’arena.

Un’idea che rappresenta particolarmente il momento d’oro che sta vivendo la cina, sopratutto se pensiamo all’ultima Mid Season Cup vinta dai Top Esports. Da sempre il paese si è contraddistinto per uno stile di gioco molto aggressivo e veloce che fin da subito mira a destabilizzare gli avversari cercando gli snowball earlygame. Il logo precedente era stato creato nel 2017, e non essendo mai stato cambiato, la federazione ha deciso di fare questo grande passo per andare a rimarcare ancora di più lo stile di gioco dei propri player.

Con il passare degli anni la lega cinese ha sempre conquistato fan da tutto il mondo, ampliando i propri orizzonti anche grazie alla vittoria dei mondiali nel 2018 e 2019, rispettivamente andati agli Invictus Gaming e ai FunPlus Phoenix. Il campionato cinese di League of Legends prenderà il via il prossimo 5 Giugno e vedremo 17 team scontrarsi per due mesi consecutivi fino ad arrivare ai Summer Playoff dove scopriremo chi riuscirà a qualificarsi per i mondiali di quest’anno.

La scena esportiva del titolo di Riot Games sta crescendo sempre di più, negli ultimi anni League of Legends rappresenta forse in maniera esemplare una delle scene competitive più floride e attive, non solo per il numero di campionati ufficiali, ma anche per tutto l’indotto che ne proviene. Speriamo che tutto questo possa spostarsi anche sul loro nuovo titolo Valorant.